Fue a una cafetería y el vendedor le dijo algo que la incomodó: "Quiero correr"

Las redes sociales nos muestran todos los costados de las personas, hasta las historias que nos pueden llegar a incomodar . Este fue el caso de Cata Gomez , una influencer de TikTok que compartió una insólita experiencia que vivió en una cafetería: "No entienden lo que me acaba de pasar".

"Fui a comprar a Café Martínez tipo seis medialunas . Y estaba explotado, era cerca de La Rural", comenzó explicando la joven. En el lugar, la atendió un hombre que llevaba un barbijo puesto, y ella se acercó a la caja para hacer su pedido. "Me paro ahí, él enfrente mío, no me mira", contó la chica.

TikTok Reto Viral

"Gira con la caja de medialunas, y estaba sonriendo, se le notaba por las arruguitas de los ojos. Y me dice: 'Me encanta que nos entendimos por la mirada'. Te lo juro por Dios que me dijo eso. Además, no nos entendimos por la mirada, te pedí seis medialunas de manteca", reveló la chica, que aún seguía impactada.