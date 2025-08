El dueño de la parrilla justificó su respuesta viral a un cliente vegano: "Cocinamos específicamente para él"

"Esto era en el marco de una mesa que había hecho una reserva por un cumpleaños. Nosotros ya estábamos notificados de que había una persona que no comía carne, para lo cual nos habíamos preparado con productos y cosas fuera de la carta. Fue eso el detonante que hizo que contestáramos", explicó el chef en Argentina en Vivo por C5N.

"Yo pienso que es una acción premeditada para hacer algún tipo de daño contra nuestra marca. Nosotros nos habíamos tomado el tiempo de preparar comida especial, teniendo en cuenta que mi jefa de cocina es exvegana y tuvo recontra contemplado el abarcar esta condición", remarcó.

Barcos señaló que, después de este incidente, se enteró de que la persona que dejó la reseña maneja una cuenta en redes sociales en la que aborda "cuestiones relacionadas con el veganismo, el vegetarianismo y la militancia, donde tiene muchísimos seguidores".

madre rojas parrilla

"Esta persona ya cuando llega al restorán filma la fachada diciendo: 'Otra vez en un lugar donde no me van a dar de comer'. Y lo que pasó fue exactamente lo contrario: se encontró con que le dimos un buen servicio, contemplamos su preferencia alimentaria y cocinamos específicamente para él", destacó.

"El equipo de cocina había preparado platos para la ocasión. O no le gustó, lo cual me llama la atención pero es subjetivo, o fue algo de 'cola de paja', un statement que hizo en base a la culpa de ser vegano y haber ido a una parrilla. No termino de entender. Es por esto que nosotros consideramos injusta la reseña y respondemos de esa manera", explicó.

El dueño de la parrilla también aclaró una de las frases de su posteo que generó más polémica, en la que sostuvo que no es obligación de su local "atender a quienes decidieron ser infelices como vos". "Entiendo que se lea de esa manera, pero no creo que sea infeliz por no comer carne y no es lo que quise decir", expresó.

"Lo que te convierte en alguien infeliz es no comer carne, aún así decidir ir a una parrilla en el contexto del cumpleaños de tu hermano, dejar una reseña negativa y ponerte en esta postura crítica de la vida en una cena familiar, cuando además tuvimos esa contemplación y pudiste comer. Si aún así, con todas a favor, decidís emprender ese camino, es una decisión que para mí tiene que ver con vivir en la infelicidad", argumentó.

Barcos señaló que Madre Rojas "claramente no es un lugar vegano, pero es un lugar tolerante y, si hay una persona vegana que viene como parte de una mesa, vamos a hacer lo posible para que se sienta cómoda. Pero no creo que los restaurantes estén obligados a tener opciones para satisfacer sus preferencias alimentarias", concluyó.