Emily Ceco habló tras la condena de su expareja de Love is blind a 15 años de prisión: "Tengo paz" La exparticipante del reality de Netflix contó cómo sintió al escuchar el fallo de la Justicia contra su exmarido Santiago Martínez tras el intento de femicidio: “Todavía no caí”. Por + Seguir en







Emily Ceco se refirió a la condena de Santiago Martínez. Redes sociales

Emily Ceco habló por primera vez tras la condena a Santiago Martínez, exparticipante de Love is blind de Netflix, por intento de femicidio luego de su denuncia y expresó su tranquilidad. “Hoy tengo un poco más de paz. Creo que todavía no caí”, indicó.

El Tribunal de Morón lo condenó a 15 años de prisión tras intentar estrangularla: “En ese momento traté de no tener contacto visual con él. Ni siquiera mirarlo. Solamente me focalicé en escuchar la condena. Sí, obviamente que es una imagen que se viralizó a través de las redes sociales”.

Remarcó cómo fue el momento: “Esa es la mirada constante de Santiago, la de todos los días, esa mirada temerosa con la que me pegaba, con la que intentaba matarme. Esa o peor. Así es Santiago. Él se mostró como es”.

Emily Ceco En una entrevista con El Trece contó sobre las situaciones que vivió en el reality: “Sí noté algunas cositas que no me gustaban y que yo se las dije en su momento, pero le creí la mentira enorme que me dijo. Me justificó sus acciones diciéndome que estaba nervioso, que su papá estaba internado, que su papá se estaba muriendo, que el encierro le estaba afectado ¿Cómo no le voy a creer? y no, era mentira".

“Ojalá que mi caso siente un precedente y que a todos los que intentan quitarle la vida a una mujer, ya con la primera denuncia, por favor, hagan algo”, concluyó.