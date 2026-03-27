La Justicia le dio la razón a Wanda Nara y Mauro Icardi tendrá que pagar una multa millonaria El juez Hagopian confirmó que el delantero deberá abonar $50 millones por cada día que no lleve a sus hijas a la escuela. Además, rechazó el pedido del jugador para sustituir la asistencia presencial por una modalidad de clases virtuales. + Seguir en







Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de una disputa legal por sus hijas. Redes sociales

La Justicia falló a favor de Wanda Nara y, ahora, Mauro Icardi tendrá que llevar a sus hijas al colegio de forma obligatoria. El Juzgado Civil 106 intervino ante el incumplimiento del futbolista respecto a la educación presencial de las niñas, tras una presentación realizada por la abogada Ana Rosenfeld, quien exigió una resolución inmediata por las reiteradas ausencias de las menores al establecimiento.

Juan Etchegoyen, periodista de Infobae, relató que el juez Hagopian emitió un documento oficial con una orden clara hacia el padre. "Le pidió a Mauro Icardi que lleve a las nenas al colegio porque ellas tienen derecho, obviamente, a la educación", detalló el periodista. El tribunal actuó con urgencia frente a las inasistencias.

Wanda Nara aceptó que el jugador permaneciera más tiempo con las pequeñas, pero bajo una condición innegociable: que Francesca e Isabella no falten a clases. "Sí, sí, que se quede los días que quiera con las nenas, pero que las lleve al colegio", afirmó la mediática, según la información obtenida por Etchegoyen.

Ante el incumplimiento de la normativa, la sanción económica diaria es muy elevada para el deportista que reside en Turquía. "Por día va a tener que pagar la cifra de $50 millones", sostuvo el periodista. En esa línea, agregó que, por las últimas ausencias de la menores a la escuela, el jugador acumula un monto de $150 millones.

Además, el juez resolvió rechazar el pedido de Icardi para sustituir la asistencia presencial por un sistema de clases remotas. "La pretensión del progenitor de sustituir la asistencia escolar presencial por una modalidad de 'home school' carece de todo sustento jurídico, pedagógico y fáctico", sentenció el magistrado.