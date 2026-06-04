Las controversias mediáticas de José Sanfilippo que se volvieron virales en tiempos de redes sociales

El Nene, amigo de la confrontación y los dichos picantes, no arrugaba a la hora de dar su opinión y discutir, lo que lo llevó a enfrentamientos ante las cámaras con figuras de la selección como Sergio Goycochea y hasta el mismísimo Diego Armando Maradona.

José Sanfilippo murió este jueves a los 91 años y, además de haber hecho más de 400 goles entre los clubes en los que jugó y la Selección argentina, dejó una infinidad de momentos derivados gracias a su lengua picante y su gusto por la confrontación , que lo convirtieron en protagonista de varias controversias mediáticas que revivieron y se volvieron virales en los últimos años con la llegada de las redes sociales.

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El exdelantero dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y en el corazón de los hinchas del San Lorenzo: marcó 207 goles en 265 partidos y fue ídolo de varias generaciones. Con la Selección argentina jugó y ganó la Copa América de 1957. También jugó los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962 .

Además de tener una gran trayectoria dentro del campo de juego, Sanfilippo supo protagonizar varias polémicas como comentarista televisivo e incluso incursionó en la política .

El excéntrico futbolista hizo las inferiores en San Lorenzo y debutó el 15 de noviembre de 1953 con apenas 18 años contra Newell's. Una semana después comenzó a demostrar su habilidad como delantero al anotarle un doblete a Banfield.

A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones. Gracias por tanto, Nene. pic.twitter.com/FzeIzXXisF

Sanfilippo jugó hasta 1962 en el Ciclón y un año después pasó a Boca, donde ese mismo año llegó a la final de la Copa Libertadores, donde cayó frente al Santos de Pelé. Sin embargo, pese a anotar 14 goles en 28 partidos con Boca, tuvo una diferencia con el técnico y debió marcharse al fútbol uruguayo para jugar en Nacional.

En su larga trayectoria también vistió las camisetas de Banfield, Bangú y el Bahia de Brasil, donde conquistó los Campeonatos Baianos de 1970 y 1971. En su regreso al conjunto de Boedo fue campeón y goleador: ocho goles en ocho partidos en el Metropolitano y otro título en el Nacional antes de retirarse.

"Lástima a nadie, maestro": José Sanfilippo y su histórica pelea con Diego Maradona

Reconocido megalómano, Sanfilippo encontró en Diego Maradona a un rival a la hora de llevarse los flashes. Durante años cuestionó al capitán campeón del mundo en México 1986 y llegó a minimizar su influencia en la conquista de aquel torneo. "A ver si se cree que ganó el campeonato solo... Mirá que había muchos jugadores de primer nivel, como Jorge Valdano y Jorge Burruchaga", afirmó en una de sus expresiones más resonantes.

Uno de los episodios más recordados ocurrió cuando afirmó que el denominado "Gol del Siglo" frente a Inglaterra no había sido obra exclusiva de Maradona. "El segundo gol de Maradona frente a los británicos fue en contra. El último toque no es de él, fue de un inglés", aseguró al referirse a la jugada que terminó con la definición ante el defensor Terry Butcher.

Embed - “LÁSTIMA NO SE LE TIENE A NADIE, MAESTRO”

En otro de sus cruces, el Diez pronunció una de sus frases más célebres. Corría febrero de 2001 y Fernando Niembro había convocado a su programa El Equipo de Primera, que se transmitía por América TV, a Oscar Ruggeri, Héctor "Bambino" Veira y Sanfilippo. Los tres referentes del equipo de Boedo se reunieron para opinar de un partido en el que Racing había ganado a San Lorenzo 2-0. Luego, para analizar el postpartido se sumó Maradona.

Mientras hablaban del exfutbolista de Racing, Maximiliano "Chanchi" Estévez, el "Cabezón" lo destacó por sus dos goles en el clásico e insistió con que su invitación al ciclo era correcta y acusó al "Nene" de "piedra". Sanfilippo le respondió: "Yo seré piedra, pero vos no tenés vergüenza" y mirando al "Bambino" apuntó: "Yo a él le tengo lástima".

Ante esto, Diego intervino y dejó un dicho para la historia. "Lástima, creo que no se le tiene a nadie, maestro... Si vos le tenés bronca, lo querés pelear, pelealo, tenéle bronca. Pero lástima, a nadie", expresó, ante una ovación del público presente en el estudio.

"Pibe, usted se comió todos los amagues": el recordado cruce de José Sanfilippo con Sergio Goycochea

Otra de las polémicas más famosas de Sanfilippo, que cada tanto resurge en redes sociales, tuvo lugar después de la histórica derrota de la Selección Argentina por 5-0 ante Colombia en las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos 1994. Dos días después de aquel partido, Sergio Goycochea asistió al programa Tiempo Nuevo para dar explicaciones sobre la actuación del equipo.

Allí se encontró con Sanfilippo, quien lo cuestionó duramente en vivo. "Pibe, usted se comió todos los amagues... Le hicieron cuatro goles en el mismo palo", le reprochó el exdelantero frente a millones de televidentes, mientras el ex-River buscaba defenderse sin perder el respeto por la figura que lo interpelaba.

La situación generó un clima tenso hasta que apareció sorpresivamente Carlos Salvador Bilardo, quien salió en defensa de su exarquero. "No estoy de acuerdo con Sanfilippo. ¿Qué le tiene que dar consejos a Goycochea? ¿Quién es", respondió el exentrenador de Estudiantes.