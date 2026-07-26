Durante el receso invernal, una fecha especial modificará la actividad en distintas localidades bonaerenses. Conocé quiénes tendrán una jornada de descanso y cómo sigue el cronograma oficial de 2026.

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires.

A fin de mes habrá un dia libre que interrumpirá la última semana, aunque no alcanzará a todo el país. ¿Cuál es el feriado que corta la última semana de julio en 2026, a quiénes beneficia, por qué se conmemora y cómo queda el calendario de feriados 2026?

Será feriado el martes 28 de julio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Mientras transcurren las vacaciones de invierno en distintas provincias, muchas personas se preguntan si habrá un nuevo descanso antes de que termine julio. La respuesta es sí, aunque ** no se trata de un feriado nacional, sino de uno l ocal en varios municipios de la provincia de Buenos Aires por la celebración de sus aniversarios fundacionales. La medida alcanza a la administración pública, bancos y establecimientos educativos de esas jurisdicciones, mientras que la actividad del sector privado dependerá de cada empleador.

En estos días, muchas personas aprovechan cada asueto para extender el tramo de descanso durante el receso invernal. Por eso, el proxomo cese de actividades genera expectativa entre quienes buscan organizar una escapada o disfrutar de una jornada libre en las localidades donde se conmemora esta fecha.

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires debido a la conmemoración de sus aniversarios fundacionales . Se trata de una jornada no laborable que alcanza únicamente a esas jurisdicciones y no forma parte del calendario de feriados nacionales.

Los partidos que tendrán feriado son:

General Villegas

Guaminí

Villarino

Puan

En estas localidades, el asueto suele alcanzar a la administración pública, establecimientos educativos y sucursales bancarias. En el sector privado, la adhesión dependerá de la actividad y de la decisión de cada empleador. Para el resto de la provincia de Buenos Aires y del país, el martes 28 de julio será una jornada laboral normal, ya que no se trata de un feriado nacional ni de un día no laborable de alcance general.

Así quedan las vacaciones de invierno en 2026

Las vacaciones de invierno 2026 se desarrollan durante julio y principios de agosto, según el calendario escolar definido por cada provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el receso se extiende del 20 al 31 de julio, por lo que el feriado local del martes 28 de julio coincide con el período de descanso para los estudiantes.

Como ocurre todos los años, las fechas varían según la jurisdicción, ya que cada provincia establece su propio cronograma escolar. Mientras algunas comenzaron el receso a principios de julio, otras lo finalizarán en los primeros días de agosto.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

* 1° de enero: Año Nuevo.

* 16 y 17 de febrero: Carnaval.

* 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

* 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

* 3 de abril: Viernes Santo.

* 1° de mayo: Día del Trabajador.

* 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

* 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

* 9 de julio: Día de la Independencia.

* 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

* 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

* 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

* 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

* 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

* 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

* 2 de enero.

* 27 de febrero.

* 15 de agosto.

* 7 de diciembre.