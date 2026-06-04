Esta familia vivió un momento de frustración que rápidamente se tornó en humor cuando su perrita interfirió.

Una familia de Mar del Plata vivió una situación tan frustrante como inesperada cuando descubrió que el álbum del Mundial 2026 que estaban completando había sido destruido por su mascota . El episodio rápidamente se convirtió en un fenómeno viral luego de que la dueña compartiera un video mostrando las consecuencias de la travesura.

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La historia llamó la atención porque el álbum se encontraba prácticamente terminado. Después de meses de intercambio , búsqueda y compra de figuritas, a los propietarios solo les faltaban 20 figuritas para completar las 980 que integran la colección oficial del próximo Mundial de fútbol .

La responsable del incidente fue Vilma, una perra de raza Dachshund de apenas cinco meses , que encontró el álbum dentro de la vivienda y terminó rompiéndolo por completo.

La secuencia fue registrada por la dueña de la mascota poco después de que ocurriera el hecho. En las imágenes se observa el estado en que quedó el álbum tras el paso de la cachorra, que había destrozado gran parte de las páginas cuando la familia estaba muy cerca de alcanzar su objetivo.

El video comenzó a circular en redes sociales y acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Muchos usuarios se identificaron con la situación y compartieron experiencias similares protagonizadas por perros y otras mascotas dentro de sus hogares.

Perrita viral figuritas Captura video

Lejos de generar enojo entre los usuarios, la publicación despertó comentarios cargados de humor. La mayoría de las reacciones estuvieron dirigidas a las ocurrencias de la pequeña Dachshund, que terminó convirtiéndose en la protagonista inesperada de una de las historias virales de la semana.

Pese a la decepción inicial, la familia decidió no bajar los brazos. Los padres de Francisco y Delfina compraron un nuevo álbum para que los chicos pudieran volver a comenzar la colección rumbo al Mundial 2026.