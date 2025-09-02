Será feriado el miércoles 10 de septiembre: a qué se debe y quiénes lo pueden celebrar La posibilidad de un día de descanso en medio de la semana despertó preguntas sobre su alcance, su motivo y a quiénes afectará. Por







Septiembre trae consigo un nuevo giro en el calendario que generó expectativa entre la población. Si bien en el ámbito nacional, el calendario de feriados de este mes no contempla días no laborables, habrá un partido bonaerense donde no se trabajará el próximo 10 de septiembre.

Como suele ocurrir con este tipo de medidas, la noticia generó consultas entre trabajadores, estudiantes y comunidades locales, que buscan organizar sus actividades y planificar la semana con anticipación. Mientras se aguarda la confirmación de los detalles, crece la curiosidad sobre qué servicios se verán afectados esta fecha.

Por qué será feriado el 10 de septiembre en 2025 y quiénes lo pueden disfrutar feriado Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025. El miércoles 10 de septiembre de 2025 será feriado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, con motivo del 164º aniversario de su creación como partido. Es importante destacar que este feriado tiene alcance exclusivamente distrital, por lo que solo afecta a los habitantes y trabajadores del municipio de Lomas de Zamora.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre