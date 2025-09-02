Será feriado el miércoles 10 de septiembre: a qué se debe y quiénes lo pueden celebrar

Septiembre trae consigo un nuevo giro en el calendario que generó expectativa entre la población. Si bien en el ámbito nacional, el calendario de feriados de este mes no contempla días no laborables, habrá un partido bonaerense donde no se trabajará el próximo 10 de septiembre.
Como suele ocurrir con este tipo de medidas, la noticia generó consultas entre trabajadores, estudiantes y comunidades locales, que buscan organizar sus actividades y planificar la semana con anticipación. Mientras se aguarda la confirmación de los detalles, crece la curiosidad sobre qué servicios se verán afectados esta fecha.
Por qué será feriado el 10 de septiembre en 2025 y quiénes lo pueden disfrutar
El miércoles 10 de septiembre de 2025 será feriado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, con motivo del 164º aniversario de su creación como partido. Es importante destacar que este feriado tiene alcance exclusivamente distrital, por lo que solo afecta a los habitantes y trabajadores del municipio de Lomas de Zamora.