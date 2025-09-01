1 de septiembre de 2025 Inicio
Decretan feriado para el martes 9 de septiembre: cuál es el motivo y a quiénes alcanza

La medida sorprendió a muchos que no la tenían prevista y ya empieza a reorganizar las rutinas de la semana próxima.

Se informó que en el mes de septiembre habrá varios Feriados en distintos lugares del país

Este martes 9 de septiembre no será una fecha cualquiera en el calendario argentino. Una reciente disposición oficial confirmó que habrá día libre en algunos lugares del país, lo que generó expectativa tanto en el ámbito laboral como en el educativo. Así, esta fecha se suma a los Feriados del noveno mes del 2025.

El traslado del feriado del 12 de octubre se implementó tras una recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.
Se oficializó el traslado del feriado del domingo 12 de octubre: cuándo será el fin de semana largo

La noticia despertó múltiples consultas en redes sociales y medios de comunicación. ¿Qué se conmemora exactamente? ¿Quiénes podrán disfrutar de esta jornada sin actividad? Lo cierto es que este nuevo feriado tiene un motivo concreto y no será para toda la población por igual.

Por qué es feriado el martes 9 de septiembre y a quiénes alcanza

El próximo martes 9 de septiembre podrán disfrutar de una jornada libre aquellas personas que trabajan en las sedes del Banco Provincia y en la administración pública de San Fernando, debido a la conmemoración de su Santo Patrono.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
