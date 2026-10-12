Fin de semana largo confirmado: por qué será feriado el viernes 16 de octubre en 2026

Una localidad bonaerense tendrá una jornada especial a mediados de mes y sus vecinos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso por una celebración patronal.

Laguna Alsina tendrá un día de descanso el viernes 16 de octubre por su tradicional celebración patronal.

Fin de semana largo confirmado: e l viernes 16 de octubre de 2026 será día libre en una localidad de la provincia de Buenos Aires y permitirá a sus habitantes disfrutar de un período de descanso de tres días, por qué será feriado

Fin de semana largo: a qué se debe el feriado y qué cambió en octubre de 2026

Los asuetos nacionales tienen alcance en todo el país y forman parte del calendario oficial establecido para cada año. En cambio, los locales se aplican únicamente en determinadas provincias, municipios o localidades.

En este caso, el 16 de octubre no debe confundirse con un feriado nacional. La jornada corresponde específicamente a una región bonaerense por su celebración patronal. Por eso, antes de planificar un descanso, es importante verificar qué tipo de jornada libre corresponde y cuál es su alcance geográfico.

El feriado del viernes 16 de octubre se debe a la celebración patronal de Laguna Alsina , una localidad ubicada en el partido de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires.

La fecha no corresponde a un feriado nacional, sino a una jornada de carácter local. Por ese motivo, el descanso alcanza a quienes viven o trabajan en la jurisdicción correspondiente y no a todos los habitantes de la provincia. Al caer viernes, la celebración genera un período de descanso de tres días consecutivos: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario de 2026 contempla distintas categorías de jornadas de descanso. Además de los feriados nacionales, existen días establecidos con fines turísticos y celebraciones de alcance local.

Feriados inamovibles

Son las fechas que se mantienen en el día establecido por el calendario nacional.

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Son fechas que pueden cambiar de día de acuerdo con las reglas establecidas por la Ley 27.399. Para este año, los principales casos son:

14 de junio: feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, originalmente el 17 de junio.

16 de agosto: feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, originalmente el 17 de agosto.

11 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

22 de noviembre: feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente el 20 de noviembre.

La normativa establece que los feriados trasladables que caen martes o miércoles se pasan al lunes anterior, mientras que los que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.

Feriados con fines turísticos de 2026

Son días no laborables establecidos para fomentar el turismo interno y generar períodos de descanso más extensos. Para 2026 fueron fijadas tres fechas: