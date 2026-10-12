Fin de semana largo confirmado: por qué será feriado el viernes 16 de octubre en 2026

- El motivo por el que se estableció la jornada de descanso.
- Dónde será feriado y quiénes podrán aprovecharlo.
- Cómo quedará el calendario durante el fin de semana.
- Las próximas fechas de descanso previstas para lo que resta de 2026.
Fin de semana largo confirmado: el viernes 16 de octubre de 2026 será día libre en una localidad de la provincia de Buenos Aires y permitirá a sus habitantes disfrutar de un período de descanso de tres días, por qué será feriado
Los asuetos nacionales tienen alcance en todo el país y forman parte del calendario oficial establecido para cada año. En cambio, los locales se aplican únicamente en determinadas provincias, municipios o localidades.
En este caso, el 16 de octubre no debe confundirse con un feriado nacional. La jornada corresponde específicamente a una región bonaerense por su celebración patronal. Por eso, antes de planificar un descanso, es importante verificar qué tipo de jornada libre corresponde y cuál es su alcance geográfico.
A qué se debe el fin de semana largo por el feriado del 16 de octubre en 2026
El feriado del viernes 16 de octubre se debe a la celebración patronal de Laguna Alsina, una localidad ubicada en el partido de Guaminí, en la provincia de Buenos Aires.
La fecha no corresponde a un feriado nacional, sino a una jornada de carácter local. Por ese motivo, el descanso alcanza a quienes viven o trabajan en la jurisdicción correspondiente y no a todos los habitantes de la provincia. Al caer viernes, la celebración genera un período de descanso de tres días consecutivos: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario de 2026 contempla distintas categorías de jornadas de descanso. Además de los feriados nacionales, existen días establecidos con fines turísticos y celebraciones de alcance local.
Feriados inamovibles
Son las fechas que se mantienen en el día establecido por el calendario nacional.
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 16 y 17 de febrero: Carnaval.
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- 3 de abril: Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajo.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
Son fechas que pueden cambiar de día de acuerdo con las reglas establecidas por la Ley 27.399. Para este año, los principales casos son:
- 14 de junio: feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, originalmente el 17 de junio.
- 16 de agosto: feriado trasladado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, originalmente el 17 de agosto.
- 11 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 22 de noviembre: feriado trasladado por el Día de la Soberanía Nacional, originalmente el 20 de noviembre.
La normativa establece que los feriados trasladables que caen martes o miércoles se pasan al lunes anterior, mientras que los que caen jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente.
Feriados con fines turísticos de 2026
Son días no laborables establecidos para fomentar el turismo interno y generar períodos de descanso más extensos. Para 2026 fueron fijadas tres fechas:
- Lunes 23 de marzo.
- Viernes 10 de julio.
- Lunes 7 de diciembre.