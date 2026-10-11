11 de octubre de 2026 Inicio
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Decretan feriado el viernes 16 de octubre en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

La jornada especial se aplicará en una localidad bonaerense y, al caer viernes, permitirá a los vecinos disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

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Laguna Alsina tendrá una jornada de descanso el viernes 16 de octubre por su celebración patronal.

Laguna Alsina tendrá una jornada de descanso el viernes 16 de octubre por su celebración patronal.

  • El motivo de la celebración que dará lugar a la jornada libre.
  • En qué localidad de la provincia de Buenos Aires se aplicará.
  • Cómo quedará el descanso durante ese fin de semana.
  • Las próximas fechas destacadas del calendario 2026.

Decretan feriado el viernes 16 de octubre en 2026: habrá un asueto para los habitantes de una localidad de la provincia de Buenos Aires. La fecha corresponde a una celebración patronal y permitirá sumar una jornada de descanso para quienes estén alcanzados por la medida. quiénes tendrán fin de semana largo

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Se trata de un feriado de carácter regional, por lo que no tendrá vigencia en todo el territorio bonaerense ni en el resto del país. La jornada se suma a otras fechas especiales que aparecen durante los últimos meses del año.

Con el mes en marcha, todavía quedan varias fechas importantes antes de finalizar el año. Además de los feriados nacionales, existen celebraciones locales que pueden generar días de descanso para los habitantes de determinados municipios y localidades. Por eso, quienes estén pensando en organizar una escapada durante los próximos meses deberán diferenciar entre los días libres nacionales y aquellos que tienen alcance exclusivamente local.

Qué se celebra en el feriado del 16 de octubre en 2026

El feriado del viernes 16 de octubre se celebrará en Laguna Alsina, localidad del partido de Guaminí, provincia de Buenos Aires. La jornada tiene como motivo la celebración patronal de la localidad, una fecha que forma parte del calendario de acontecimientos regionales y que genera una jornada de descanso para los vecinos alcanzados.

Al caer viernes, quienes tengan la jornada libre podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el viernes 16 hasta el domingo 18 de octubre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El descanso alcanzará específicamente a Laguna Alsina, en el partido bonaerense de Guaminí. Al tratarse de una celebración local, no corresponde considerarlo un feriado nacional. Por este motivo, quienes vivan o trabajen en otras localidades de la provincia de Buenos Aires deberán consultar el calendario correspondiente a su jurisdicción para determinar si tienen una jornada de descanso.

El calendario oficial distingue entre distintas categorías de fechas de descanso. Los feriados nacionales pueden ser inamovibles o trasladables, mientras que también existen jornadas establecidas con fines turísticos.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajo.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • 23 de marzo: jornada con fines turísticos, previa al feriado del 24 de marzo.
  • 10 de julio: jornada con fines turísticos, posterior al feriado del 9 de julio.
  • 7 de diciembre: jornada con fines turísticos, previa al feriado del 8 de diciembre.

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