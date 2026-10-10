Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del lunes 12 de octubre en 2026 Según lo establecido por la normativa vigente, la jornada tendrá un régimen laboral particular para quienes deban trabajar. Por Agregar C5N en









Así se paga si te toca trabajar el feriado del lunes 12 de octubre. Freepik

El 12 de octubre será feriado nacional y formará un fin de semana largo.

La fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

El feriado mantendrá su ubicación en el calendario al coincidir con un lunes.

La legislación laboral establece condiciones específicas para quienes deban trabajar durante la jornada. El lunes 12 de octubre será feriado nacional en Argentina y dará lugar a un fin de semana largo. La jornada pertenece al régimen de feriados trasladables, sin embargo, al coincidir con el inicio de la semana, la fecha no tendrá que ser trasladada y permitirá contar con tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

La jornada corresponde al Día de la Raza y conmemora la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492. La denominación había sido reemplazada en 2010 por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Sin embargo, en 2026, el Gobierno retomó el nombre anterior para referirse a esta fecha. Así, octubre tendrá su primer descanso extendido después de un septiembre sin feriados en el calendario nacional

El lunes 12 de octubre será feriado por la conmemoración del Día de la Raza. Freepik Así se paga si se trabaja el feriado del 12 de octubre en 2026 Una de las principales dudas aparece entre quienes deban trabajar durante el feriado nacional. En estos casos, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que durante los feriados rigen las normas correspondientes al descanso dominical, por lo que la jornada trabajada debe abonarse con una remuneración equivalente al doble del salario habitual.

Esto significa que los empleados que sean convocados a cumplir tareas el lunes 12 de octubre deberán recibir el pago correspondiente al feriado trabajado, es decir, el doble de una jornada normal. La obligación alcanza a los empleadores que requieran la prestación de servicios durante esa fecha.

Así se paga a quienes trabajen el feriado lunes 12 de octubre. Creada con IA Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.