- El 12 de octubre será feriado nacional y formará un fin de semana largo.
- La fecha conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.
- El feriado mantendrá su ubicación en el calendario al coincidir con un lunes.
- La legislación laboral establece condiciones específicas para quienes deban trabajar durante la jornada.
El lunes 12 de octubre será feriado nacional en Argentina y dará lugar a un fin de semana largo. La jornada pertenece al régimen de feriados trasladables, sin embargo, al coincidir con el inicio de la semana, la fecha no tendrá que ser trasladada y permitirá contar con tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.
La jornada corresponde al Día de la Raza y conmemora la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492. La denominación había sido reemplazada en 2010 por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural". Sin embargo, en 2026, el Gobierno retomó el nombre anterior para referirse a esta fecha. Así, octubre tendrá su primer descanso extendido después de un septiembre sin feriados en el calendario nacional
El lunes 12 de octubre será feriado por la conmemoración del Día de la Raza.
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Así se paga si se trabaja el feriado del 12 de octubre en 2026
Una de las principales dudas aparece entre quienes deban trabajar durante el feriado nacional. En estos casos, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que durante los feriados rigen las normas correspondientes al descanso dominical, por lo que la jornada trabajada debe abonarse con una remuneración equivalente al doble del salario habitual.
Esto significa que los empleados que sean convocados a cumplir tareas el lunes 12 de octubre deberán recibir el pago correspondiente al feriado trabajado, es decir, el doble de una jornada normal. La obligación alcanza a los empleadores que requieran la prestación de servicios durante esa fecha.