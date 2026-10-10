Fin de semana largo de octubre: cuándo es el próximo feriado del año La fecha fue establecida como feriado nacional hace más de un siglo y atravesó distintos cambios de nombre con el paso de los años. Por Agregar C5N en









El calendario de feriados.

El 12 de octubre vuelve a utilizar la denominación Día de la Raza en Argentina.

La fecha será de alcance nacional y pertenece al régimen de feriados trasladables.

El fin de semana largo se extenderá desde el sábado 10 al lunes 12 de octubre.

El calendario de 2026 también incluye feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. El 12 de octubre forma parte de los feriados nacionales de Argentina y conmemora la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492. La fecha fue establecida como feriado nacional el 4 de octubre de 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, con el objetivo de recordar el inicio de la exploración del continente. A lo largo de los años, la jornada atravesó distintos cambios de denominación según las diferentes gestiones de gobierno.

Uno de los cambios más importantes ocurrió en 2010, cuando durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural, en reconocimiento a los pueblos originarios y a la diversidad étnica y cultural. Sin embargo, durante la gestión de Javier Milei se restauró la denominación histórica de Día de la Raza, que vuelve a utilizarse este año. La decisión generó cuestionamientos de sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, que señalaron su desacuerdo con la modificación.

A partir de este año y por decisión del Gobierno nacional, la jornada vuelve a llamarse Día de la Raza. Web Cómo será el feriado del 12 de octubre en 2026 Después de un septiembre sin feriados nacionales, octubre llega con un fin de semana largo. El 12 de octubre de 2026 será lunes, por lo que el descanso se extenderá durante tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12. La fecha está incluida entre los feriados trasladables de la Ley 27.399, aunque en esta ocasión no será necesario modificarla porque coincide con un lunes.

El fin de semana largo representa una oportunidad para organizar una escapada, hacer algún viaje corto o simplemente disfrutar de unos días libres. Al contar con tres jornadas consecutivas sin actividad laboral habitual, muchas personas podrán aprovechar la fecha para planificar diferentes actividades.

Tras un septiembre sin feriados nacionales, octubre llega con un fin de semana largo de tres días. Freepik Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.