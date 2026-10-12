Nueva película: así fue la sorprendente transformación de Martin Freeman El actor británico sorprendió con un radical cambio de apariencia para su próximo proyecto, una producción de terror que llegará durante las fiestas de fin de año. Agregar C5N en









Martin Freeman sorprendió con su caracterización para el nuevo especial de terror de la BBC.

El particular look con el que Martin Freeman sorprendió a sus seguidores.

De qué trata la nueva producción de la BBC.

El reencuentro del actor con uno de los creadores de Sherlock.

Cuándo se estrenará el especial navideño. Nueva película: Martin Freeman sorprendió con un cambio de imagen para su próximo proyecto. El actor británico aparece irreconocible en la primera imagen oficial de A Ghost Story for Christmas: The Bride's Chamber, un especial navideño de terror de la BBC. Así fue la sorprendente transformación.

La producción está basada en un relato escrito por Charles Dickens y Wilkie Collins y cuenta con Mark Gatiss como guionista y director. El proyecto también marca un nuevo encuentro entre Gatiss y Freeman, quienes ya habían trabajado juntos en Sherlock.

El elenco de The Bride's Chamber también incluye a Jim Broadbent, Adrian Scarborough, Joe Armstrong, India Fowler y Lewis Shepherd. La propuesta está a cargo de Adorable Media y la British Broadcasting Corporation (BBC Studios) será responsable de la distribución internacional. El rodaje ya finalizó y las principales escenas fueron grabadas en Ingatestone Hall, una histórica construcción ubicada en Essex, además de otras locaciones.

Así luce Martin Freeman en su nueva película La primera imagen oficial muestra a Martin Freeman sentado en una silla, vestido con una bata marrón de cuello bordó. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su apariencia. El intérprete luce el pelo largo y gris y una barba que modifica por completo su aspecto habitual. El cambio físico hace que parezca varias décadas mayor y lo aleja de la imagen con la que el público suele identificarlo.

La fotografía fue difundida por la oficina de prensa de la BBC y rápidamente llamó la atención por la caracterización del actor para este nuevo papel. El especial lleva por título A Ghost Story for Christmas: The Bride's Chamber y recupera una historia publicada a fines de la década de 1850.