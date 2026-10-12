Nueva película: así fue la sorprendente transformación de Martin Freeman

Nueva película: Martin Freeman sorprendió con un cambio de imagen para su próximo proyecto. El actor británico aparece irreconocible en la primera imagen oficial de A Ghost Story for Christmas: The Bride's Chamber, un especial navideño de terror de la BBC. Así fue la sorprendente transformación.
La producción está basada en un relato escrito por Charles Dickens y Wilkie Collins y cuenta con Mark Gatiss como guionista y director. El proyecto también marca un nuevo encuentro entre Gatiss y Freeman, quienes ya habían trabajado juntos en Sherlock.
El elenco de The Bride's Chamber también incluye a Jim Broadbent, Adrian Scarborough, Joe Armstrong, India Fowler y Lewis Shepherd. La propuesta está a cargo de Adorable Media y la British Broadcasting Corporation (BBC Studios) será responsable de la distribución internacional. El rodaje ya finalizó y las principales escenas fueron grabadas en Ingatestone Hall, una histórica construcción ubicada en Essex, además de otras locaciones.
Así luce Martin Freeman en su nueva película
La primera imagen oficial muestra a Martin Freeman sentado en una silla, vestido con una bata marrón de cuello bordó. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su apariencia. El intérprete luce el pelo largo y gris y una barba que modifica por completo su aspecto habitual. El cambio físico hace que parezca varias décadas mayor y lo aleja de la imagen con la que el público suele identificarlo.
La fotografía fue difundida por la oficina de prensa de la BBC y rápidamente llamó la atención por la caracterización del actor para este nuevo papel. El especial lleva por título A Ghost Story for Christmas: The Bride's Chamber y recupera una historia publicada a fines de la década de 1850.
La trama gira alrededor de un pretendiente despechado que intenta manipular a una joven para casarse con ella y quedarse con su fortuna. Sin embargo, su plan termina tomando un rumbo macabro. La historia transcurre en una posada aislada e incluye a un viajero que oculta su verdadera identidad y una obsesión que desencadena consecuencias inesperadas.
Mark Gatiss, responsable del guion y la dirección, describió el relato como una obra poco conocida de Dickens y Wilkie Collins. La entrega será la novena que realiza dentro de la tradicional propuesta navideña de historias de fantasmas de la cadena británica. En la reconocida producción de la corporación pública británica. Freeman interpretó al doctor John Watson, mientras que Gatiss fue uno de sus cocreadores y también formó parte del elenco. Ahora ambos vuelven a coincidir en una historia completamente diferente, con una ambientación de época y elementos propios del terror y el misterio.