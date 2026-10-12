12 de octubre de 2026 Inicio
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Luna Llena en Tauro de octubre 2026: qué significa y cómo impacta en cada signo

La lunación propone revisar qué significa realmente sentirse seguro. La estabilidad no siempre consiste en mantener todo exactamente como está: también puede surgir cuando existe la confianza necesaria para atravesar una transformación.

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La Luna Llena en Tauro estará regida por Venus y pondrá el foco en el amor

La Luna Llena en Tauro estará regida por Venus y pondrá el foco en el amor, el dinero, el deseo y la autoestima.

Luna Llena en Tauro de octubre 2026: la lunación será en el perfil astral del toro y llegará el lunes 26. El fenómeno astrológico pondrá el foco en la estabilidad, los recursos, la autoestima y la necesidad de adaptarse a los cambios. Qué significa y cómo impacta en cada signo.

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Este plenilunio puede marcar un momento de definiciones y cierre de procesos que comenzaron semanas atrás. Tauro busca seguridad y certezas, pero este movimiento invita a revisar cuánto de esa tranquilidad depende de factores externos y cuánto puede construirse desde adentro.

En astrología, la Luna Llena representa un punto de culminación: lo que estaba desarrollándose puede alcanzar mayor claridad y algunas situaciones pueden llegar a una instancia de decisión. Al producirse en Tauro, el eje está relacionado con el dinero, los bienes, el cuerpo, los valores personales y aquello que cada persona necesita para sentirse segura. La energía taurina suele buscar estabilidad y continuidad, por lo que esta lunación puede poner en evidencia aquellas situaciones que ya no pueden sostenerse de la misma manera.

Cómo impacta la Luna Llena en Tauro en cada signo

Aries

El dinero y los recursos personales toman protagonismo. Puede haber definiciones relacionadas con ingresos, gastos o prioridades económicas. También será importante revisar cuánto valor personal se está depositando en cuestiones materiales.

Tauro

La Luna Llena ocurre en tu signo y puede marcar un momento importante a nivel personal. Es posible que aparezcan definiciones relacionadas con tu identidad, tus necesidades y la manera en que querés vincularte con los demás. El desafío será no aferrarte a lo conocido solamente por miedo al cambio.

Géminis

La energía se mueve hacia un terreno más íntimo. Puede ser un período para cerrar una etapa, descansar y prestar atención a cuestiones que venías procesando en silencio. Algunas situaciones del pasado pueden mostrar finalmente qué lugar ocupan en tu presente.

Cáncer

Las amistades, los grupos y los proyectos compartidos adquieren relevancia. Podés descubrir qué vínculos siguen acompañando tu crecimiento y cuáles necesitan una nueva dinámica. También puede haber definiciones alrededor de un proyecto colectivo.

Leo

La vida profesional y la imagen pública quedan bajo la lupa. Puede aparecer un resultado esperado, una definición laboral o mayor claridad sobre el rumbo que querés darle a tu carrera. La clave estará en distinguir entre reconocimiento externo y verdadera satisfacción personal.

Virgo

Los estudios, los viajes, los proyectos a futuro y las creencias personales cobran fuerza. Una experiencia puede ayudarte a modificar una mirada que mantenías desde hace tiempo y abrirte a nuevas posibilidades.

Libra

La Luna Llena puede movilizar temas relacionados con dinero compartido, deudas, inversiones, intimidad y confianza. Es un buen momento para revisar acuerdos y establecer límites más claros en aquellas situaciones que involucran a otras personas.

Escorpio

Las relaciones ocupan el centro de la escena. Al encontrarse Tauro frente a Escorpio, pueden surgir definiciones en una pareja, sociedad o vínculo importante. Algunas relaciones pueden consolidarse, mientras que otras necesitarán modificar sus reglas.

Sagitario

El foco estará en el trabajo cotidiano, las responsabilidades y los hábitos. La Luna Llena puede mostrar qué rutinas te ayudan a sentirte mejor y cuáles terminan generando desgaste. También puede haber una definición respecto de una tarea o actividad laboral.

Capricornio

El romance, la creatividad, los proyectos personales y el disfrute toman protagonismo. Puede ser un momento para recuperar una actividad que te gusta o reconocer qué cosas hacés por deseo propio y cuáles solamente por cumplir expectativas.

Acuario

El hogar, la familia y las raíces estarán en primer plano. Pueden surgir decisiones vinculadas con vivienda, convivencia o cuestiones familiares. La necesidad de sentir estabilidad puede llevarte a reorganizar tu espacio personal.

Piscis

La comunicación, los estudios, los trámites, los viajes cortos y los vínculos cercanos se activan. Una conversación puede ayudarte a comprender mejor una situación o a expresar algo que venías postergando.

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