11 de octubre de 2026 Inicio
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Operan al papa León XIV: qué pasará con los feriados en Argentina

El sumo pontífice anunció que le extirparán un nódulo en uno de sus pulmones, por lo que abrió la incertidumbre sobre su visita al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

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El papa León XIV será intervenido quirúrgicamente.

El papa León XIV será intervenido quirúrgicamente.

EFE

El papa León XIV será operado a comienzos de la próxima semana para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones. El anuncio abrió el interrogante sobre la visita del sumo pontífice a la Argentina, programada para entre el 8 y 11 de noviembre, por la cual el Gobierno anunció una serie de feriados.

Javier Milei junto al papa León XIV.
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La administración de La Libertad Avanza había anunciado los feriados por la estadía del papa León XIV en la Argentina, a través del Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial, que amplió el alcance de los días no laborables que ya contemplaban el lunes 9 de noviembre en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el decreto, está previsto que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional. En tanto, el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

El papa León XIV será intervenido quirúrgicamente.

El papa León XIV será intervenido quirúrgicamente.

La decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo en el marco de la visita que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, la medida busca facilitar la organización de las actividades previstas, los operativos de seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante las jornadas de la visita.

El decreto también declara de interés nacional la visita oficial del Sumo Pontífice y todas las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con su llegada al país.

Operan al papa León XIV: qué pasará con los feriados en Argentina

La principal incógnita que abrió el anuncio es si la cirugía afectará la primera visita apostólica de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El viaje forma parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

La intervención tendrá lugar menos de un mes antes de su llegada al país. Si se cumple la estimación inicial de una semana de internación, el Papa tendría varias semanas antes del comienzo de la gira. Sin embargo, el plazo de recuperación dependerá de la evolución clínica y de las indicaciones de su equipo médico.

Hasta el momento, no se anunciaron modificaciones oficiales en el cronograma ni una suspensión de la visita a la Argentina, por lo que los feriados anunciados continúan vigentes.

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