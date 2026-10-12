Los colectivos del AMBA transportaron más pasajeros en septiembre, pero cayeron 11% interanual

Los viajes mostraron una leve mejora mensual por cuestiones de calendario, pero cayeron en comparación con 2025. El detalle jurisdicción por jurisdicción y el ranking de las líneas más usadas.

Las líneas de jurisdicción nacional crecieron frente a agosto y cayeron contra septiembre de 2025, al igual que en el general del AMBA.

Los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires registraron en septiembre de 2026 un 4,9% más de viajes que en agosto . Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el aumento se explica casi por completo por el calendario: septiembre tuvo 22 días hábiles contra 20 de agosto. A igual calendario que septiembre de 2025, los viajes cayeron 11,1%. “Más días hábiles, no más pasajeros” , resumieron desde la entidad.

La AAETA sintetizó que la suba contra agosto es “casi toda calendario”. Al compararlo contra un año atrás, el colectivo del AMBA acumula 11% menos de viajes , con una caída de 3,5% en la Ciudad y de 17% en las líneas municipales.

La entidad difundió el ranking mensual con las diez líneas con más viajes en cada una de las cuatro jurisdicciones: Nación, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y municipales .

Las líneas de jurisdicción nacional crecieron 4,9% frente a agosto y cayeron 6,6% contra septiembre de 2025 . La 60 (Micro Ómnibus Norte) volvió a encabezar el ranking con 3,17 millones de viajes. La siguen la 152 (Empresa Tandilense), con 2,19 millones; la 28 (DOTA), con 2,16 millones; la 98 (Expreso Quilmes), con 1,94 millones; y la 21 (Tte. Gral. Roca), con 1,84 millones.

El top 10 no tuvo ingresos ni salidas . El único movimiento fue un cruce: la 176 (Expreso Gral. Sarmiento) subió al sexto lugar y la 59 (Microómnibus Ciudad de Buenos Aires) bajó al séptimo. Completan la lista las líneas 8, 159 y 85.

Provincia: suba mensual, caída del 14,8% en un año

Las líneas provinciales aumentaron 4,6% respecto de agosto, pero muestran una baja de 14,8% frente a septiembre de 2025. Lidera la 203 (Azul), con 2,63 millones de viajes, seguida por la 365 (La Nueva Metropol), con 2,51 millones. Más atrás aparecen la 324 (Micro Ómnibus Primera Junta), con 2,17 millones, la 440 (La Primera de Grand Bourg), con 2,08 millones, y la 236 (Línea 216), con 1,82 millones.

Hubo un cambio en el cierre del ranking: entró la 269 (Línea 216), que pasó del puesto 11 al 9 con 1,17 millones de viajes, y salió la 306. La 338 (Transportes Automotores La Plata) subió del noveno al octavo lugar. El margen es estrecho: la 343 (Cía. Noroeste), que se mantiene décima, le sacó solo 2,0% a la 306.

Ciudad de Buenos Aires: la menor caída interanual

Las líneas porteñas crecieron 3,8% contra agosto y retrocedieron 3,5% frente a septiembre de 2025, la baja más moderada de las cuatro jurisdicciones. El ranking de la Ciudad incluye los viajes pagados con tarjeta bancaria mediante Open Pass.

La 106 (Colectiveros Unidos) lidera con 1,70 millones de viajes, seguida por la 39 (Transportes Santa Fe), con 1,61 millones, y la 132 (Nuevos Rumbos), con 1,49 millones. Completan los primeros cinco puestos la 12 (Transportes Automotores Callao), con 1,29 millones, y la 34 (Juan B. Justo), con 1,27 millones.

Más abajo, la 26 (17 de Agosto) subió del noveno al octavo puesto, y la 107 (Nudo) ingresó al top 10 desde el puesto 11, con 822 mil viajes. Salió la 42, y la 65 (La Nueva Metropol) se mantiene décima con 765 mil, apenas 2,0% por encima de la 50.

Municipales: el mayor repunte mensual y la mayor caída anual

Las líneas municipales del conurbano fueron las que más crecieron frente a agosto (5,9%), pero también las que más cayeron contra septiembre de 2025 (17,3%). La 501 (empresa La Perlita - Moreno) lidera con 3,63 millones de viajes. Es la cifra más alta de los cuatro rankings, por encima incluso de la línea 60. Detrás aparecen la 620 (Nuevo Ideal, La Matanza), con 1,70 millones, que subió del tercer al segundo lugar, y la 501 (Monte Grande - Esteban Echeverría), con 1,53 millones, que bajó del segundo al tercero.

Completan el top 5 la línea Oeste (Nueve de Julio - La Plata), con 1,42 millones, y la 501 (Empresa 501, Almirante Brown), con 1,34 millones. También hubo un ingreso: la 503 (COSA, Merlo) pasó del puesto 12 al décimo, con 932 mil viajes, y desplazó a la 721 de Tigre, a la que superó por apenas 0,9%.