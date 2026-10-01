1 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Habrá un nuevo fin de semana extralargo: qué trabajadores podrán disfrutar de otro feriado

Un grupo de empleados tendrá una jornada extra de descanso, después de confirmarse una pausa en las actividades del sector.

Por
Los trabajadores de un sector tendrán otro feriado.

Los trabajadores de un sector tendrán otro feriado.

Los empleados de los bancos tendrán un fin de semana extralargo en noviembre en Argentina luego de que el Banco Central confirmara un nuevo feriado bancario por la visita del papa León XIV a la Argentina. De esta manera, se registrarán cinco jornadas consecutivas sin actividad en los establecimientos.

El Banco Central anunció la medida.
Te puede interesar:

No habrá bancos por cinco días seguidos: confirmaron un nuevo feriado bancario

El anuncio del Banco Central, oficializado a través de una comunicación de la entidad, fue realizado después de que el Gobierno confirmara en el Decreto 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional. En tanto, el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

El Banco Central anunció la medida.

El Banco Central anunció la medida.

La decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo en el marco de la visita que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, la medida busca facilitar la organización de las actividades previstas, los operativos de seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante las jornadas de la visita.

Por otro lado, la administración libertaria creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", que tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para organizar la visita.

Qué día será feriado bancario tras el anuncio del Banco Central

La entidad monetaria confirmó que el 10 de noviembre se sumará como feriado bancario por la llegada del sumo pontífice, por lo que habrá cinco días consecutivos sin asistencia al cliente en los bancos. Esto se debe a que el viernes 6 no habrá atención por el Día del Bancario, aunque es jornada laboral para el resto de las actividades.

Para el martes 10 está previsto un viaje del Papa a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y encontrarse con con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego, regresará a Buenos Aires y encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Cuántos días no habrá bancos por el nuevo feriado bancario

Por el anuncio de la entidad habrá cinco días consecutivos en los que los bancos permanecerán sin atención:

  • Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario.
  • Sábado 7 de noviembre y domingo 8: fin de semana.
  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional.
  • Martes 10 de noviembre: feriado bancario.

Cuándo volverá a haber bancos tras los feriados

Con la medida, la actividad bancaria se reanudará el miércoles 11 de noviembre, por lo que los clientes podrán volver a asistir ese día para retirar dinero por los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), pagar servicios y pedir préstamos, entre otros servicios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El miércoles 30 de septiembre será el último feriado local previsto para septiembre de 2026 en la provincia de Buenos Aires.

Cual es el último feriado que tendrá septiembre en 2026

El martes 29 de septiembre habrá un feriado local en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. 

Por qué será feriado este martes 29 de septiembre en 2026

Será feriado el miércoles 30 de septiembre, ¿a qué se debe?

Confirman que será feriado el miércoles 30 de septiembre en 2026: a qué se debe

Conocé cuales son los feriados que tiene la última semana de septiembre en 2026.

Qué feriados tiene la última semana de septiembre

El Papa dará misas en Luján y en el Monumento de los Españoles.

Visita del papa León XIV: qué pasará con el feriado del miércoles 11 de noviembre en CABA y Provincia

León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

Lanzaron la página web oficial para seguir la visita del papa León XIV a la Argentina

Rating Cero

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas.

Renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: por qué dejó la causa

¿Segunda oportunidad para el amor?

Besos en el aeropuerto: las imágenes que confirmarían la reconciliación de una pareja muy querida

Joaquín Levinton se quebró en vivo.

Joaquín Levinton se defendió de las acusaciones y se quebró en vivo: "Lo que me está pasando es espantoso"

Tiago PZK y Luck Ra tuvieron una relación de amistad antes de la ruptura entre el cordobés y la Joaqui.

El polémico like de Tiago PZK que los fans interpretaron como una indirecta para Luck Ra

Jimena Barón y un anuncio especial.

Jimena Barón anunció que se agranda la familia: el tierno video del nuevo integrante

El abogado defensor de Maxu Ghione reveló cómo está el actor.
play

El abogado de Maxi Ghione reveló cómo está el actor en la cárcel tras ser arrestado: "Está devastado"

últimas noticias

Gaudio y Bochini, juntos, en el lanzamiento de la candidatura del extenista.

Bochini apoyará a Gastón Gaudio en las elecciones de Independiente: "Pase, maestro, lo estábamos esperando"

Hace 12 minutos
León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

Lanzaron la página web oficial para seguir la visita del papa León XIV a la Argentina

Hace 17 minutos
Los focos de conflicto sumaron escenas de destrucción en Lyon, Lille, Pantin y Nantes.

Violentas protestas estudiantiles en Francia: hay casi 2.000 detenidos y cierran cientos de escuelas

Hace 21 minutos
Lionel Scaloni junto a Gastón Mazzacane, expiloto de F1 y uno de los dirigentes de la ACTC.

Scaloni recibió a la ACTC en Ezeiza y le regalaron un traje especial de Turismo Carretera

Hace 31 minutos
La Policía bloqueó el acceso al perímetro de manera preventiva.

Detuvieron en Brasilia a un hombre que intentó saltar las vallas de la Corte Suprema y arrojó una mochila

Hace 54 minutos