Habrá un nuevo fin de semana extralargo: qué trabajadores podrán disfrutar de otro feriado Un grupo de empleados tendrá una jornada extra de descanso, después de confirmarse una pausa en las actividades del sector. Por Agregar C5N en









Los trabajadores de un sector tendrán otro feriado.

Los empleados de los bancos tendrán un fin de semana extralargo en noviembre en Argentina luego de que el Banco Central confirmara un nuevo feriado bancario por la visita del papa León XIV a la Argentina. De esta manera, se registrarán cinco jornadas consecutivas sin actividad en los establecimientos.

El anuncio del Banco Central, oficializado a través de una comunicación de la entidad, fue realizado después de que el Gobierno confirmara en el Decreto 1103/2026 que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional. En tanto, el martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

El Banco Central anunció la medida. La decisión fue adoptada por el Poder Ejecutivo en el marco de la visita que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, la medida busca facilitar la organización de las actividades previstas, los operativos de seguridad, la logística y el ordenamiento de la circulación durante las jornadas de la visita.

Por otro lado, la administración libertaria creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de Su Santidad el Papa León XIV", que tendrá a su cargo la planificación, coordinación y conducción de las acciones necesarias para organizar la visita.

Qué día será feriado bancario tras el anuncio del Banco Central La entidad monetaria confirmó que el 10 de noviembre se sumará como feriado bancario por la llegada del sumo pontífice, por lo que habrá cinco días consecutivos sin asistencia al cliente en los bancos. Esto se debe a que el viernes 6 no habrá atención por el Día del Bancario, aunque es jornada laboral para el resto de las actividades.