Filas de hasta 10 cuadras en Moreno por 30 puestos de trabajo: la dramática búsqueda de empleo entre los jóvenes Un bazar ofreció 30 puestos laborales y la convocatoria estalló. Entre historias de changas y la necesidad de ayudar en la casa, los testimonios de una generación que no conoce la ocupación formal y lucha por llegar a fin de mes. Por Agregar C5N en









La fila por 30 puestos de trabajo superó las diez cuadras en Moreno. C5N

La localidad bonaerense de Moreno ofrece este lunes una postal que refleja la crudeza de la situación laboral entre los jóvenes. Una fila que alcanzó cerca de diez cuadras de extensión rodeó el predio de un bazar de grandes dimensiones que anunció la apertura de 30 vacantes laborales para cubrir puestos de repositor, depósito y administrativo. La escena estuvo dominada por una abrumadora presencia de jóvenes de entre 18 y 22 años que buscaban acceder a su primera experiencia formal o intentar mejorar sus ajustados ingresos actuales en plena crisis.

Allí, la cronista de C5N María López Brown dialogó con Paulino, representante del grupo Citystore, a cargo del comercio, quien expresó su asombro ante la multitud y explicó que al abrir la convocatoria "realmente no esperaban semejante repercusión", pero que pusieron el aviso sabiendo que "en la zona y con estos tiempos, el trabajo está un poco difícil". El encargado confirmó que la atención se programó de 10 a 16 para entrevistar a la mayor cantidad de personas posible, y remarcó que "hubo gente que nos dijo que estaban haciendo fila desde la noche".

Precarización y jornadas agotadoras: la situación laboral de los jóvenes en la Argentina de Javier Milei Entre los numerosos relatos de quienes esperaban su turno, sobresalió la voz de una joven que llegó al lugar sin dormir, directamente tras finalizar su turno nocturno. Al ser consultada sobre su situación, relató que trabaja en un maxikiosco y detalló: "Entré a las 6 de la tarde y salí a las 6 de la mañana y vine para acá. Derechito".

Respecto a sus ingresos, contó que en ese empleo le pagaban "$800 mil por mes, a los 30 días trabajados", una cifra que consideró "poquísimo" para la carga horaria que afronta. La joven confirmó que cumple sus tareas sola durante toda la noche y expuso la dureza de su rutina laboral al señalar que trabaja "todos los días" y que "hace 15 días que estoy trabajando sin ningún franco". Frente a la consulta sobre los riesgos de su horario, reconoció: "Sí, me da temor, sí, y bueno, es muy duro porque también tengo una familia y hay que estar en la casa, y hay que dormir. Es mucho".

Los jóvenes frente a la falta de trabajo y la urgencia familiar La dificultad para ingresar al mercado laboral o sostenerse mes a mes fue el denominador común expresado por los distintos asistentes en la fila. Diego, quien trabaja como chofer de la aplicación Uber, comentó la dura realidad del sector al afirmar que "no llegamos a fin de mes" y agregó que "la situación es preocupante" y que "como país estamos muy mal". Por su parte, José Luis Díaz Roto contó que lleva un largo período sin trabajo formal: "Hace más de 4 años estamos sin trabajo, mientras terminando el secundario también y aprovechando la oportunidad de ver si podemos encontrar trabajo acá".