Confirman un nuevo feriado para el jueves 15 de octubre en 2026: a qué se debe La fecha se suma a una jornada especial para los vecinos del distrito bonaerense, que podrán disfrutar de un día de descanso en plena semana laboral. Por Agregar C5N en









El municipio bonaerense celebrará una fecha especial con una jornada de descanso para sus vecinos.

El motivo por el que se estableció la jornada especial.

Qué localidad bonaerense estará alcanzada por la medida.

Cómo funcionará el calendario de descansos durante los últimos meses del año.

Cuáles serán las próximas fechas clave antes de diciembre. Confirman un nuevo feriado para el jueves 15 de octubre de 2026: habrá un asueto para un grupo de trabajadores en Argentina por una celebración de carácter local. La fecha se suma al calendario habitual de días no laborables y permitirá a los alcanzados disfrutar de una jornada de descanso durante la semana. A qué se debe.

A diferencia de los feriados nacionales, esta jornada no rige para todo el país. Su alcance depende de la jurisdicción y de la celebración que se conmemora, por lo que es importante conocer quiénes podrán acceder al día libre.

De cara a los últimos meses del año, la agenda todavía contempla varias fechas de descanso para los argentinos. Entre feriados nacionales, jornadas trasladables y días no laborables con fines turísticos, noviembre y diciembre ofrecerán nuevas oportunidades para organizar escapadas y planificar los últimos fines de semana largos de 2026.

Por qué será feriado el jueves 15 de octubre en 2026 El jueves 15 de octubre de 2026 será feriado en Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, con motivo del aniversario fundacional del partido. Se trata de una fecha de alcance local, por lo que el descanso no se extiende al resto del país.

La jornada permitirá a los vecinos del municipio disfrutar de un día de descanso en plena semana laboral, mientras que las actividades y servicios pueden tener modificaciones en sus horarios habituales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario argentino distingue entre feriados inamovibles, trasladables y días establecidos con fines turísticos. Cada categoría tiene reglas diferentes respecto de su fecha y eventual traslado. Feriados inamovibles Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos, previo al feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos, posterior al feriado del 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, previo al feriado del 8 de diciembre.