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Cuadro imponente y libros al pie de la cama: así es el cuarto de Pampita

La modelo mostró nuevas imágenes de uno de los ambientes de su casa y sorprendió con una propuesta que combina madera, tonos claros, arte y elementos personales.

El dormitorio de Pampita combina tonos claros
El dormitorio de Pampita combina tonos claros, madera y piezas decorativas que aportan calidez al ambiente.
  • La elección que se convirtió en protagonista del dormitorio.
  • Cómo combinó muebles de madera con una paleta neutra.
  • El sector destinado al televisor y su particular diseño.
  • Los elementos que completan la ambientación del espacio.

Cuadro imponente y libros al pie de la cama: Pampita volvió a mostrar detalles de su casa y dejó ver parte de su dormitorio, un ambiente donde predominan los tonos claros, los muebles de madera y algunos objetos decorativos que le dan una identidad particular. así es su cuarto

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Las imágenes compartidas por la modelo permitieron conocer sectores que habitualmente quedan fuera de cámara. Entre los toques que más llamaron la atención aparecen una obra de arte de gran tamaño, un mueble para el televisor y varios libros ubicados al pie de la cama.

Su dormitorio combina un espacio luminoso y cálido, en el que los elementos conviven con detalles funcionales y el mobiliario de almacenamiento. Las nuevas publicaciones permitieron así conocer un sector menos mostrado de su propiedad y descubrir algunas de los particularidades que definen la estética de su espacio personal.

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Como es la habitación de Pampita

Las nuevas postales surgieron después de la peregrinación a Luján, cuando Pampita compartió historias junto a su hija, Anita García Moritán. En una de ellas pudo verse con mayor claridad parte del dormitorio. El ambiente mantiene una estética basada en colores neutros y materiales naturales. Las paredes claras combinan con la ropa de cama en tonos suaves y diferentes elementos de madera, una elección que aporta calidez y luminosidad.

La habitación también cuenta con una importante cabecera de madera, almohadones y arreglos florales. Estos recursos se combinan con piezas de inspiración rústica y colonial, sin generar una decoración excesivamente cargada. Uno de los elementos que más sobresale es una obra abstracta de gran formato, ubicada junto a una de las paredes.

El cuadro tiene un marco oscuro que genera contraste con el resto de la ambientación, dominada por tonalidades claras. Su tamaño hace que se convierta en uno de los principales puntos visuales del cuarto. Frente a la cama se encuentra un rack de madera de baja altura sobre el que está instalado un televisor de gran tamaño.

El mueble mantiene un concepto sencillo y permite incorporar tecnología sin romper con el estilo general. Su tonalidad más oscura también contrasta con las paredes y textiles claros. De esta manera, el sector destinado al entretenimiento queda integrado al ambiente sin convertirse en el único protagonista.

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