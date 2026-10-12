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Fin de semana largo: a qué se debe el feriado y qué cambió en octubre de 2026

La fecha tiene su origen en un acontecimiento histórico y en 2026 recuperó una denominación que había sido modificada años atrás.

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Fin de semana largo en octubre

Fin de semana largo en octubre, ¿a qué se debe y qué cambió este año?

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  • El 12 de octubre volverá a ser mencionado como Día de la Raza.
  • La fecha recuerda el primer contacto entre europeos y pueblos originarios de América.
  • El feriado cae lunes, por lo que habrá tres días consecutivos de descanso.
  • Quienes trabajen durante la jornada tendrán un régimen laboral especial.

El próximo feriado nacional será el lunes 12 de octubre y este año volverá a ser mencionado como el Día de la Raza. La denominación había sido reemplazada en 2010 por “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”. Sin embargo, en 2026, el Gobierno retomó el nombre anterior para referirse a esta fecha, que también mantiene su vínculo con la reflexión sobre la historia y la diversidad étnica y cultural del país.

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La fecha recuerda el primer contacto entre la expedición europea encabezada por Cristóbal Colón y los pueblos originarios de América. Casi cinco siglos más tarde, el 4 de octubre de 1917, el presidente Hipólito Yrigoyen estableció el 12 de octubre como feriado nacional para conmemorar aquel acontecimiento

La fecha conmemora la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492.

La fecha conmemora la llegada de la expedición de Cristóbal Colón a América en 1492.

Cómo será el feriado del 12 de octubre en 2026

El 12 de octubre forma parte de los feriados trasladables establecidos por la Ley 27.399. Sin embargo, como este año la fecha cae lunes, no será necesario moverla a otro día y permitirá armar un fin de semana largo de tres días. De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, una alternativa para quienes quieran aprovechar la fecha para hacer una escapada o disfrutar de unos días libres.

Para quienes tengan que trabajar el lunes 12 de octubre, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 establece que durante los feriados rigen las normas correspondientes al descanso dominical, por lo que la jornada trabajada debe abonarse con una remuneración equivalente al doble del salario habitual.

Al caer lunes, el feriado dará pie a un fin de semana largo.

Al caer lunes, el feriado dará pie a un fin de semana largo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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