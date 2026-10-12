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Cuatro pisos y ascensor incluido: así es la casa de Daniel Osvaldo

La vivienda cuenta con espacios como pileta y quincho y quedó en venta mientras el exfutbolista atraviesa un delicado momento personal.

Conocé cómo es la casa de Daniel Osvaldo en Lomas de Zamora.

Conocé cómo es la casa de Daniel Osvaldo en Lomas de Zamora.

Newsport
  • La propiedad salió a la venta mientras Daniel Osvaldo permanece internado.
  • La vivienda se distribuye en cuatro plantas y tiene ascensor.
  • El interior combina ambientes amplios con detalles de estilo tradicional.
  • La casa también cuenta con pileta, quincho y garaje.

Mientras Daniel Osvaldo permanece internado por un cuadro infeccioso pulmonar, su chalet de Lomas de Zamora salió a la venta por 500.000 dólares. La propiedad tiene 317 metros cuadrados construidos y está distribuida en cuatro niveles, con un ascensor que conecta las distintas plantas. A eso se suman una pileta, un quincho y varios ambientes de grandes dimensiones.

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Así es la casa de Daniel Osvaldo en Lomas de Zamora que salió a la venta tras su internación.

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La casa combina una fachada de estilo tradicional con ambientes amplios y detalles que se repiten en distintos sectores. El ingreso tiene un porche con columnas, una puerta doble de madera maciza y ventanales tipo bow window con vitrales. En el interior, el living se destaca por su hogar a leña y sus pisos de madera entarugados. Además, está conectado con un escritorio que cuenta con biblioteca y aberturas con vitrales.

Su valor es de 500.000 dólares y tiene 4 pisos.

Su valor es de 500.000 dólares y tiene 4 pisos.

La distribución continúa hacia un comedor principal de grandes dimensiones, conectado tanto con la galería exterior como con la cocina y el comedor diario. La propiedad tiene tres dormitorios, cuatro baños y más de cuatro ambientes en total. Uno de los dormitorios es en suite y otro dispone de un balcón al frente. Los distintos pisos se pueden recorrer por escalera o mediante el ascensor que conecta las plantas.

Como es la casa de Daniel Osvaldo

Uno de los sectores más particulares se encuentra en el nivel superior, donde hay una buhardilla con un espacio alfombrado, muebles y placares con puertas corredizas espejadas. En esa misma planta están la sala de máquinas y los tanques de reserva de agua. El subsuelo, en cambio, concentra parte de las comodidades destinadas al uso cotidiano y a los encuentros. Allí funciona un quincho con cocina amoblada y baño completo, además de un lavadero.

El exterior también suma varios espacios a la vivienda. En el jardín hay una pileta y un galpón de guardado que incorpora un baño auxiliar. El inmueble cuenta además con garaje y un baño principal con hidromasaje. Con esta distribución, el chalet reúne en una misma propiedad sectores para descansar, recibir visitas, guardar vehículos y disfrutar del espacio al aire libre.

El jardín con pileta y el quincho, dos de los espacios que más destacan de la propiedad.

El jardín con pileta y el quincho, dos de los espacios que más destacan de la propiedad.

La vivienda salió a la venta mientras Osvaldo permanece internado y la operación también quedó rodeada por cuestiones vinculadas a su situación familiar y patrimonial. Durante LAM, Ángel de Brito mencionó la preocupación de las madres de sus hijos por los movimientos relacionados con sus bienes y las cuotas alimentarias. Más allá de esas circunstancias, el chalet de Lomas de Zamora continúa publicado por 500.000 dólares, con una estructura que la convierte en una de las propiedades más llamativas vinculadas al exfutbolista.

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