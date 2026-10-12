Luego de ser padre: cómo fue la increíble transformación de Henry Cavill Con el paso de los años, el actor dejó atrás la imagen musculosa que lo caracterizó en la pantalla y hoy luce un aspecto diferente. Agregar C5N en









Así fue la increíble transformación de Henry Cavill tras convertirse en padre. Vanity Fair

Henry Cavill atraviesa una nueva etapa personal desde que se convirtió en padre.

Su aspecto físico actual generó comparaciones con el de sus años como Superman.

Muchos fanáticos destacaron su felicidad y defendieron los cambios en su imagen.

El actor contó cuál fue el momento más importante de su vida y cómo disfruta de su rutina familiar. La vida de Henry Cavill cambió bastante en los últimos años y no solo por los proyectos que dejó atrás en Hollywood. El actor británico, que conquistó al público con su papel de Superman, atraviesa una etapa diferente, marcada por la paternidad y una rutina más tranquila lejos de los sets de filmación. Ese cambio también se refleja en su aspecto físico, que recientemente despertó comentarios y comparaciones entre sus seguidores.

Una publicación viral puso frente a frente imágenes del intérprete de hace cinco años y otras más actuales. La comparación generó opiniones divididas entre quienes extrañan su apariencia musculosa de sus películas de acción y quienes consideran que hoy luce más relajado. Para muchos, la diferencia tiene que ver con las prioridades que fue incorporando a medida que su vida personal tomó otro rumbo.

Así fue la transformación de Henry Cavill tras convertirse en padre. Redes sociales Desde que oficializó su relación con Natalie Viscuso en 2021, Cavill fue compartiendo algunos momentos de una etapa más familiar. El año pasado, la pareja recibió a su primera hija y comenzó a construir una vida juntos en su nuevo hogar. Aunque el actor mantiene su lugar entre las figuras más reconocidas del cine, ahora también disfruta de experiencias cotidianas que van más allá de su carrera profesional.

Así fue la impresionante transformación de Henry Cavill Las reacciones a su cambio físico no tardaron en aparecer, especialmente entre quienes todavía lo recuerdan con la musculatura que lucía en El hombre de acero. Sin embargo, muchos fanáticos salieron a defenderlo y remarcaron que no necesita conservar la apariencia de un superhéroe para seguir viéndose bien. Algunos incluso señalaron que parece más feliz en esta etapa, en la que puede dedicar más tiempo a su familia y a sus intereses personales.

El propio Cavill dio una pista sobre sus prioridades durante una entrevista con British GQ, en la que le preguntaron cuál había sido el momento más importante de su vida. “El nacimiento de mi hija, y los cinco instalándonos en nuestro hogar para siempre”, respondió, en referencia a su pareja, la pequeña y sus dos perros. Sus palabras dejaron en claro la importancia que tiene para él esta nueva etapa, más allá de los cambios que puedan notarse en su imagen.