23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El turismo no repunta: la ocupación hotelera cayó debajo del 50% en invierno

Con costos en alza y demanda en retroceso, los hoteles operan por debajo de sus costos fijos y pierden una decena de puestos de trabajo por día.

Por
El turismo no repunta: la ocupación hotelera cayó debajo del 50% en invierno y el sector pierde tas10 empleos por día

El turismo no repunta: la ocupación hotelera cayó debajo del 50% en invierno y el sector pierde tas10 empleos por día

La ocupación hotelera nacional no superó el 50% en la última temporada de invierno. El dato, informado por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), refleja la contracción del consumo turístico en un contexto de ingresos deteriorados y costos en alza. Según la entidad, el sector pierde alrededor de diez empleos por día.

Este sitio es perfecto para quienes buscan planes de Turismo en la ciudad porteña
Te puede interesar:

Este templo escondido tiene más de 130 años, está en pleno CABA y es ideal para visitar en cualquier momento

La caída del poder adquisitivo y la volatilidad en la demanda golpearon de lleno a hoteles y destinos. Mantener plantillas fijas durante los meses de baja se volvió inviable. A esto se suma un esquema de costos que corrió muy por encima de la inflación: tarifas eléctricas con aumentos de hasta 400%, alquileres con subas del 500% y una marcada reducción en la capacidad de gasto de la población. Con esa combinación, la actividad no alcanzó a cubrir sus costos básicos.

En respuesta, la contratación eventual se convirtió en una herramienta extendida entre operadores hoteleros y agencias. Desde Adecco Argentina sostuvieron que esta modalidad permite ajustar estructuras y cumplir exigencias normativas sin desarmar el empleo formal.

“En un contexto de ocupación más volátil que nunca, la contratación eventual es una estrategia para adaptarse, preservar trabajo y prepararse para la recuperación”, afirmó Paula Navarro, gerenta de la División Hoteles, Turismo y Eventos.

Desde el sector remarcan que este esquema contribuye a formalizar puestos que antes se cubrían de manera informal. Para los operadores, combinar personal eventual con planificación de la demanda brinda mayor agilidad y capacidad de respuesta en un contexto que exige velocidad, resiliencia y una gestión más precisa de los picos de actividad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las Rabonas es un tranquilo pueblo en el Valle de Traslasierra, Córdoba. 

Viajar a Córdoba: el pueblito para pasar días de puro relax en medio de las sierras

Destino no tan conocido de Uruguay.

Ideal para relajarse: esta playa escondida de Uruguay está lejos del caos y el ruido de la ciudad

La parroquia La Sagrada Familia es obra del reconocido arquitecto Alejandro Bustillo. 

El pequeño pueblo cerca de Buenos Aires que nadie conoce y tiene calles de tierra y tranquilas

play

Fin de semana largo: hay buen movimiento en los principales centros turísticos

El paraje está inmerso en un entorno natural que combina montaña, bosque y tradiciones.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto con playas paradisíacas y senderos de montaña

Daniel Scioli otorgó la Declaración de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico

Rating Cero

Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.
play

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Gimena Accardi se volvió a mostrar junto al trapero Seven Kayne.

El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

Las Películas navideñas que están en Netflix
play

Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

últimas noticias

Robaron la bicileta de la promoción de la serie Stranger Thing: ¿Qué pasó?

Robaron la bicicleta de la promoción de la serie Stranger Thing: ¿Qué pasó?

Hace 35 minutos
El Gobierno cierra noviembre bajo presión del mercado y con datos clave del INDEC

El Gobierno cierra noviembre bajo presión del mercado y con datos clave del INDEC

Hace 51 minutos
Frialdad y automatización en los códigos de citas modernos.

Invitó a una chica a salir y ella lo rechazó con un mensaje redactado por ChatGPT

Hace 1 hora
Lionel Messi metió un golazo de cabeza, hizo 3 asistencias y metió al Inter Miami en la final del Este

Messi metió un golazo de cabeza, 3 asistencias y puso al Inter Miami en la final del Este

Hace 1 hora
Quini 6: resultados del sorteo 3.324 del DOMINGO 23 de noviembre de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.324 del domingo 23 de noviembre de 2025

Hace 1 hora