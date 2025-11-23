El turismo no repunta: la ocupación hotelera cayó debajo del 50% en invierno Con costos en alza y demanda en retroceso, los hoteles operan por debajo de sus costos fijos y pierden una decena de puestos de trabajo por día. Por







La ocupación hotelera nacional no superó el 50% en la última temporada de invierno. El dato, informado por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), refleja la contracción del consumo turístico en un contexto de ingresos deteriorados y costos en alza. Según la entidad, el sector pierde alrededor de diez empleos por día.

La caída del poder adquisitivo y la volatilidad en la demanda golpearon de lleno a hoteles y destinos. Mantener plantillas fijas durante los meses de baja se volvió inviable. A esto se suma un esquema de costos que corrió muy por encima de la inflación: tarifas eléctricas con aumentos de hasta 400%, alquileres con subas del 500% y una marcada reducción en la capacidad de gasto de la población. Con esa combinación, la actividad no alcanzó a cubrir sus costos básicos.

En respuesta, la contratación eventual se convirtió en una herramienta extendida entre operadores hoteleros y agencias. Desde Adecco Argentina sostuvieron que esta modalidad permite ajustar estructuras y cumplir exigencias normativas sin desarmar el empleo formal.

“En un contexto de ocupación más volátil que nunca, la contratación eventual es una estrategia para adaptarse, preservar trabajo y prepararse para la recuperación”, afirmó Paula Navarro, gerenta de la División Hoteles, Turismo y Eventos.

Desde el sector remarcan que este esquema contribuye a formalizar puestos que antes se cubrían de manera informal. Para los operadores, combinar personal eventual con planificación de la demanda brinda mayor agilidad y capacidad de respuesta en un contexto que exige velocidad, resiliencia y una gestión más precisa de los picos de actividad.