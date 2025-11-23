23 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este templo escondido tiene más de 130 años, está en pleno CABA y es ideal para visitar en cualquier momento

Este equilibrio entre tradición, espiritualidad y belleza lo convierte en un punto de interés para visitantes de todo tipo.

Por
Este sitio es perfecto para quienes buscan planes de Turismo en la ciudad porteña

Este sitio es perfecto para quienes buscan planes de Turismo en la ciudad porteña

Este templo escondido tiene más de 130 años, está en pleno CABA y es ideal para visitar en cualquier momento
Buenos Aires Turismo
  • El Templo Escondido fue construido en 1893 donde antes vivió Felicitas Guerrero, asesinada el día de su boda.
  • Es un sitio poco conocido pero muy atractivo para recorrer. Combina arquitectura patrimonial, espiritualidad y valor cultural. Puede visitarse en cualquier época del año sin restricciones.
  • Debajo del edificio hay túneles históricos que hoy forman parte de un museo con visitas guiadas los últimos fines de semana del mes.
  • La leyenda local afirma que el fantasma de Felicitas recorre el templo y que mujeres dejan pañuelos en las rejas para pedir buena suerte en el amor.

En plena Ciudad de Buenos Aires existe un templo que, a pesar de su imponente arquitectura y su extensa trayectoria histórica, pasa inadvertido para muchos. Con más de 130 años de antigüedad, este espacio mantiene una atmósfera única que invita a detenerse, recorrerlo y descubrir los detalles que resguardan sus muros.

Las Rabonas es un tranquilo pueblo en el Valle de Traslasierra, Córdoba. 
Te puede interesar:

Viajar a Córdoba: el pueblito para pasar días de puro relax en medio de las sierras

Su valor no se limita solo al aspecto religioso: el edificio es una pieza clave del patrimonio arquitectónico local y una ventana al pasado de la ciudad. Cada rincón revela huellas de otra época, desde su diseño hasta las historias que han atravesado generaciones.

Cómo es el templo escondido que está en CABA y tiene mucha historia

iglesia santa felicitas

El Templo Escondido fue construido en 1893 dentro del Colegio Santa Felicitas, en el barrio porteño de Barracas. Antes de convertirse en institución educativa, allí vivió hasta 1872 Felicitas Guerrero, una joven de gran fortuna que murió asesinada el día de su boda por un enamorado rechazado. Con el paso del tiempo, sus padres donaron la propiedad a sacerdotes para que fundaran una escuela y llevaran adelante obras de beneficencia en su nombre.

La capilla, de estilo neogótico y ubicada en el segundo piso, fue diseñada como una réplica del santuario de Notre Dame y conserva 28 vitrales franceses creados por Gustave Pierre Dagrant, el mismo artista responsable de los vitrales de la Basílica de Luján. Aunque nunca se habilitó como espacio religioso, se usó siempre para actividades culturales como conciertos corales y muestras.

La tradición oral indica que ese lugar habría sido pensado como el oratorio personal de Felicitas. Debajo del edificio se extienden antiguos túneles que conectaban la casa y servían para guardar alimentos; hoy funcionan como parte de un museo temático dedicado a la historia de Buenos Aires, los inmigrantes y los oficios antiguos. Las visitas guiadas se realizan los últimos fines de semana de cada mes, con ingreso por Pinzón 1480. La escuela abrió finalmente sus puertas el 30 de enero de 1879.

Con el tiempo, surgieron relatos entre los vecinos que aseguraban oír pasos en la nave del templo durante la noche, cuando ya estaba cerrado. De ese imaginario nació la leyenda del espíritu de Felicitas y una curiosa costumbre: mujeres que desean casarse atan un pañuelo a las rejas del lugar. Si al amanecer aparece húmedo, se interpreta que Felicitas (llorando desde el más allá) les desea buena fortuna para que no sufran un destino trágico como el suyo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Destino no tan conocido de Uruguay.

Ideal para relajarse: esta playa escondida de Uruguay está lejos del caos y el ruido de la ciudad

La parroquia La Sagrada Familia es obra del reconocido arquitecto Alejandro Bustillo. 

El pequeño pueblo cerca de Buenos Aires que nadie conoce y tiene calles de tierra y tranquilas

play

Fin de semana largo: hay buen movimiento en los principales centros turísticos

El paraje está inmerso en un entorno natural que combina montaña, bosque y tradiciones.

Turismo en Argentina: el pueblito oculto con playas paradisíacas y senderos de montaña

Daniel Scioli otorgó la Declaración de Interés Turístico Nacional a la 7° Edición de la Fiesta del Queso Tandilero.

Reconocimiento nacional: la Fiesta del queso tandilero recibió la Declaración de Interés Turístico

Ese trabajo derivó en nuevas visitas que reabrieron el interés.

Esta playa está a 5 kilómetros de Plaza de Mayo y es un destino oculto de CABA: de cuál se trata

Rating Cero

Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.
play

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Gimena Accardi se volvió a mostrar junto al trapero Seven Kayne.

El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

Las Películas navideñas que están en Netflix
play

Los clásicos navideños ya están llegando a Netflix y una comedia romántica estreno se volvió tendencia: cuál es

Muchos apuntan a que esta MayDay sería la hija del Peter Parker de Tobey Maguire, algo que tendría más sentido sabiendo que es pelirroja, al igual que la Mary Jane de Sam Raimi. Obviamente, esta última teoría hay que tomarla con pinzas.

Cuál es la principal teoría de Secret Wars con la llegada de una estrella de Stranger Things a Marvel

Cómo perder a un hombre en 10 días (2003), una de las películas de la época dorada moderna del género.

¿Por qué las comedias románticas ya no son lo que eran?

últimas noticias

play
Una de las películas más emotivas que llegó este año a Netflix.

Está en Netflix, es una película emotiva que cautivó a todos en Brasil y ahora conquistó el mundo

Hace 11 minutos
Leé todo sobre el casamiento del año

Quién es el actor y humorista argentino que tuvo la boda de sus sueños

Hace 11 minutos
Este sitio es perfecto para quienes buscan planes de Turismo en la ciudad porteña

Este templo escondido tiene más de 130 años, está en pleno CABA y es ideal para visitar en cualquier momento

Hace 12 minutos
Gimena Accardi se volvió a mostrar junto al trapero Seven Kayne.

El nuevo y pícaro posteo de Gimena Accardi con Seven Kayne que reavivan los rumores de romance

Hace 41 minutos
El camión luego impactó contra una casa.

Tragedia: un hombre murió atropellado por su propio camión

Hace 51 minutos