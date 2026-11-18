Este fenómeno afectará principalmente la zona del litoral y gran parte del noroeste argentino. El Servicio Meteorológico mantiene activas las alertas por fuertes precipitaciones, mientras que el caudal del río Paraná aumenta y se encuentra en estado crítico. ¿Cuándo llega el alivio?

Un ciclón extratropical llega a la Argentina y profundiza las lluvias y tormentas con ráfagas de hasta 60 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por fuertes precipitaciones para 9 provincias . En el Litoral, el crecimiento del río Paraná aumenta y se encuentra en estado crítico con nueve estaciones hidrométricas que permanecen por arriba del nivel de evacuación.

Las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y La Pampa están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes y/o severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.

En paralelo, un ciclón extratropical avanza por el territorio y las zonas mas comprometidas serán el NEA y el Litoral . En esos lugares, las nuevas lluvias podrían complicar la situación de las poblaciones ubicadas cerca del río Paraná, en una región con suelos saturados y arroyos crecidos.

17 NOV | 8:35h #Ahora las tormentas se encuentran en el noreste argentino. En estas imágenes satelitales podemos observar que las tormentas más intensas se desarrollan en sectores de Chaco, Corrientes y Misiones pic.twitter.com/c5i3AwuPm5

La inestabilidad, sin embargo, no se limitará al noreste. Alcanzará el norte patagónico, Cuyo y amplios sectores del centro y el norte del país, mientras que en la provincia de Buenos Aires también se esperan ráfagas intensas. De acuerdo al pronóstico, se anticipa la influencia de bajas presiones sobre una amplia porción del territorio. Esa condición, sumada a la humedad disponible, favorecerá la formación de núcleos de lluvia a lo largo de los cuatro días.

Dónde se acumularán más de 180 milímetros durante la semana

Los mayores acumulados se registrarán en el NEA y el Litoral. En sectores de esa región, donde ya hubo evacuados y autoevacuados, el total semanal podría superar los 180 milímetros, con picos en torno a los 200 milímetros. La sucesión de lluvias podría complicar aún más la situación de quienes viven cerca del Paraná.

El jueves 19 habrá chaparrones y tormentas de variada intensidad en parte de Cuyo, La Pampa y Córdoba. Hacia la tarde y la noche, los fenómenos se intensificarán sobre Corrientes, parte de Chaco y el norte de Santa Fe, donde podrían ser fuertes a severos. Esos episodios dejarían entre 50 y 60 milímetros, aunque los valores podrían superarse.

Por otro lado, para el viernes 20, se esperan nuevas lluvias en el sur, centro y este bonaerense, con acumulados estimados de hasta 25 milímetros. Tucumán y Córdoba tendrán otra jornada con tormentas fuertes. Además, se proyectan tormentas fuertes o localmente severas en el este de Chaco y Formosa, el noreste de Corrientes y Misiones, en donde se registrarían acumulados puntuales de hasta 80 milímetros.

SMN

El río Paraná se acerca al nivel de alerta en Rosario

En la ciudad de Rosario, la altura del río Paraná registrada este martes dejó el caudal en 4,84 metros, solo 16 centímetros del nivel de alerta —fijado en los 5 metros—, mientras que la marca de evacuación local se ubica en 5,30. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), que serán actualizadas este martes 17, se estima que para el 24 de noviembre el agua oscilará entre los 4,90 y 5,60, con un valor central probable de 5,33 que superaría levemente el umbral crítico de evacuación.

Por su parte, las autoridades de la Prefectura Naval Argentina solicitaron a los navegantes evitar o disminuir al máximo la navegación deportiva y recreativa debido a la fuerte corriente, el arrastre de vegetación y la presencia de obstáculos sumergidos; asimismo, remarcaron que, en caso de salir al agua por estricta necesidad, se debe circular a la velocidad mínima posible para evitar generar oleaje que perjudique las zonas costeras.