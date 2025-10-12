Fiesta clandestina del horror: asesinan de un balazo a una adolescente de 14 años Melody, de 14 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una pelea en una fiesta clandestina en Villa Iapi, Bernal Oeste. Hay varios jóvenes demorados y la Justicia investiga quién efectuó el tiro. Por







Una adolescente de 14 años, identificada como Melody, murió en la madrugada del domingo al recibir un balazo en la cabeza durante una fiesta clandestina en la Villa La Iapi, en Bernal Oeste, partido de Quilmes.

El hecho ocurrió en una vivienda donde, según publicaciones en redes sociales, se organizaban con frecuencia fiestas o “juntadas” pagas, con entradas de $500 y venta de bebidas.

De acuerdo con los primeros testimonios, la fiesta derivó en una pelea entre varios adolescentes. En medio de los disturbios se escucharon disparos, y uno de ellos impactó en la cabeza de la joven, que murió en el acto. Testigos describieron una escena caótica, con corridas, gritos y violencia generalizada.

La investigación está a cargo de la Comisaría Séptima de Quilmes y la UFI de turno, que trabajan para identificar al autor de los disparos. Hay varios jóvenes demorados y se revisan cámaras de seguridad y publicaciones en redes para reconstruir lo ocurrido.

La familia de Melody inició una colecta para cubrir los gastos del sepelio. En el barrio, los vecinos reclamaron mayores controles y señalaron que las fiestas clandestinas son “habituales” y se realizan “sin supervisión alguna”.