Volvieron los "robaporteros": lo arrancaron de un edificio en Belgrano La pareja se llevó la placa de metal de un edificio ubicado sobre Avenida Cramer al 1800. Vecinos denuncian que ya atacaron otros edificios del barrio y de la zona de Núñez. Por + Seguir en







El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad. Redes sociales

Una pareja quedó grabada por las cámaras de seguridad mientras robaba un portero eléctrico de un edificio en el barrio porteño de Belgrano, y el detalle que generó indignación entre los vecinos es que lo hicieron acompañados por su hijo menor de edad.

El hecho ocurrió este jueves, minutos después de las 5:30, en la avenida Cramer al 1800. Las imágenes muestran cómo un hombre se acercó al portero y comenzó a hacer fuerza para arrancar la placa de metal, incluso haciendo "palanca" con su pierna contra la pared.

En un primer momento, pareció que desistía del robo, ya que se alejó y caminó hacia la esquina. Pero allí se encontró con una mujer y un niño menor de edad y, minutos más tarde, volvieron hasta el edificio. El hombre terminó de arrancar la placa, cortó los cables y la guardó en una bolsa que llevaba su pareja.

Los vecinos denuncian que no es el primer robo de este tipo que ocurre en la zona, según informó TN. La misma pareja y su hijo habrían quedado registrados arrancando porteros eléctricos en otros edificios de Belgrano y del vecino barrio de Núñez.

Embed Salen a robar con su hijo. Ocurrió hoy a las 5.37 am en Belgrano. Los vieron también en Núnez pic.twitter.com/EaNas6RugL — Natalia Marquiegui Mc L (@Natymarq) December 4, 2025