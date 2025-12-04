4 de diciembre de 2025 Inicio
Encontraron muerto al policía que había desaparecido en el río Paraná tras su accidente con su lancha

Un pescador halló el cuerpo en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez y la Justicia confirmó que se trataba de Gustavo Ibarra.

El exsubcomisario Gustavo Fabián Ibarra fue encontrado muerto luego de un mes y medio de búsqueda cuando cayó al río Paraná luego del accidente con su lancha. Un pescador fue el que encontró el cuerpo y la Justicia confirmó que se trataba del gendarme.

La desaparición del hombre de 39 años se produjo el 22 de octubre. El cuerpo apareció en una zona conocida como el Banquito de los Rodríguez, a la altura 438 del río.

El cuerpo fue retirado del agua y trasladado a la morgue de Rosario para poder identificarlo. Las tareas de reconocimiento llevaron tiempo por el estado de descomposición del cuerpo. Por ese motivo, la participación de la familia fue clave. Lo que ayudó fueron las coincidencias físicas.

Ibarra era oriundo de Rosario y se había desempeñado como subcomisario de la Policía de Santa Fe. Al mometo del accidente, cumplía una condena de prisión en suspenso por la tenencia de un arma de 9mm y por trasladar dinero en efectivo y cheques.

La confirmación definitiva llegó con el fichaje dactiloscópico. A pesar del hallazgo del cuerpo, la investigación sobre las causas del accidente y la muerte continúa abierta. Los estudios forenses permitirán reconstruir que ocurrió en las aguas.

Habló una de las víctimas de las cámaras ocultas en La Rioja: "Mi compañera descubrió más de 4.000 videos"

