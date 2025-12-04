Brasil: desmantelaron la granja de visualizaciones que falseaba reproducciones de videos en YouTube La Policía militar desarticuló una sofisticada operación clandestina que utilizaba decenas de celulares y equipos informáticos para aumentar artificialmente el alcance y las métricas de artistas. Por + Seguir en







Este fraude busca distorsionar el mercado de la música y la publicidad digital Redes Sociales

La Policía militar de Brasil la manipulación digital tras desmantelar una "granja de visualizaciones" utilizada para inflar artificialmente las métricas y el alcance de videos musicales en la plataforma YouTube. El caso se volvió viral en redes.

El allanamiento reveló una compleja instalación ubicada en una casa residencial que funcionaba como un centro clandestino de engagement artificial. Según la información oficial, el lugar albergaba decenas de celulares y equipos informáticos que estaban conectados y programados para simular accesos, reproducciones e interacciones.

El objetivo era aumentar ilegalmente el número de visualizaciones y la participación en contenidos de música, alterando el ranking real de popularidad. El desmantelamiento de la red impactó a los paulistas, quienes se mostraron sorprendidos por la magnitud del equipo encontrado.

Embed “YouTube”



Porque la Policía desmanteló una granja de visualizaciones de YouTube que trabajaba con el mundo de la música pic.twitter.com/JdEhSFho3F — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 4, 2025 Esta "granja" operaba como un servicio fraudulento, vendiendo engagement y métricas a terceros para dar una falsa impresión de éxito viral a ciertos artistas y sus contenidos. El caso dejó en evidencia la existencia de métodos artificiales para manipular las métricas en redes sociales y plataformas de streaming.