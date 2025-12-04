4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Brasil: desmantelaron la granja de visualizaciones que falseaba reproducciones de videos en YouTube

La Policía militar desarticuló una sofisticada operación clandestina que utilizaba decenas de celulares y equipos informáticos para aumentar artificialmente el alcance y las métricas de artistas.

Por
Este fraude busca distorsionar el mercado de la música y la publicidad digital

Este fraude busca distorsionar el mercado de la música y la publicidad digital

Redes Sociales

La Policía militar de Brasil la manipulación digital tras desmantelar una "granja de visualizaciones" utilizada para inflar artificialmente las métricas y el alcance de videos musicales en la plataforma YouTube. El caso se volvió viral en redes.

Te puede interesar:

La Justicia argentina decidió expulsar a los brasileños prófugos en el país por participar en el intento de golpe de Estado a Lula

El allanamiento reveló una compleja instalación ubicada en una casa residencial que funcionaba como un centro clandestino de engagement artificial. Según la información oficial, el lugar albergaba decenas de celulares y equipos informáticos que estaban conectados y programados para simular accesos, reproducciones e interacciones.

El objetivo era aumentar ilegalmente el número de visualizaciones y la participación en contenidos de música, alterando el ranking real de popularidad. El desmantelamiento de la red impactó a los paulistas, quienes se mostraron sorprendidos por la magnitud del equipo encontrado.

Embed

Esta "granja" operaba como un servicio fraudulento, vendiendo engagement y métricas a terceros para dar una falsa impresión de éxito viral a ciertos artistas y sus contenidos. El caso dejó en evidencia la existencia de métodos artificiales para manipular las métricas en redes sociales y plataformas de streaming.

Las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los responsables detrás de esta operación y determinar a los clientes, incluyendo artistas y promotores, que se beneficiaron de este fraude.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mujer terminó detenida.

Detenida le colocaba la tobillera electrónica a su hija para salir a pasear: cómo la encontraron

El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Volvieron los "robaporteros": lo arrancaron de un edificio en Belgrano

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Encontraron muerto al policía que había desaparecido.

Encontraron muerto al policía que había desaparecido en el río Paraná tras su accidente con su lancha

Las dos mujeres detenidas tras el crimen de un jubilado en Rosario.

Dos mujeres detenidas por el asesinato de un jubilado en Rosario: una de ellas era pareja de la víctima

Un trabajador murió luego de una descarga eléctrica que lo hizo caer desde 5 metros de altura. 

Murió un trabajador en Santa Fe: sufrió una descarga eléctrica y cayó al vacío

Rating Cero

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

La bailarina deslumbró con su outfit con transparencias en la gala de la revista Gente.

"Fue un chiste": Flor Jazmín Peña aclaró la polémica con Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández

Moria Casán y Lali Espósito.
play

Antes del estreno de su documental, Lali participó en la serie de Moria: "Un privilegio total"

últimas noticias

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace 7 minutos
El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Hace 15 minutos
Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.

Rusia realizó un masivo ataque con casi 600 drones sobre Ucrania y murieron siete civiles

Hace 15 minutos
Gabriel Batistuta tiene hoy 56 años.

Gabriel Batistuta explicó por qué no mira más fútbol: "Los 9 como yo..."

Hace 24 minutos
El caso real que sorprendió a todos: Julieta, la chica que tenía algo más que un simple moretón

Un golpe le generó un moretón que le duraba años y años: nadie estaba preparado para el diagnóstico real

Hace 30 minutos