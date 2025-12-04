Detenida le colocaba la tobillera electrónica a su hija para salir a pasear: cómo la encontraron La mujer le daba el dispositivo para que lo usara de muñequera mientras daba una vuelta. La Policía armó un operativo y la encontró. Por + Seguir en







La mujer terminó detenida. Redes sociales

Una mujer se sacó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija en la muñeca de la casa para poder huir de su casa e incumplir con la prisión domiciliaria. Sin embargo, la Policía investigó y la descubrió. por lo que terminó detenida en la ciudad de Concordia.

Los uniformados llevaron adelante un operativo para poder encontrar a la detenida. En el allanamiento, secuestraron dos cartuchos calibre 16PG, un cartucho calibre 22 y marihuana, por lo que también tuvo que intervenir el personal de la División de Drogas Peligrosas.

Durante el procedimiento, confirmaron que la persona que tenía la tobillera y se encontraba en uno de los domicilios señalados era una joven quien la utilizaba como muñequera, pero no la detenida. La Fiscalía en turno, a cargo de los doctores Martín Núñez y Natalia Conti, investiga la causa.

Ante esta situación, y tras comunicar lo sucedido al juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Concordia, Juan Ignacio Lazzaneo dispuso la inmediata detención de la mujer, identificada como Lidia Mabel Márquez.