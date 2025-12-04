4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La ex pareja de uno de los implicados en el robo de Miami los criticó: "Se hacen los adolescentes"

La mujer, expareja de uno de los hombres detenidos por el presunto hurto en tiendas de lujo dentro de un shopping en Estados Unidos, generó controversia al desestimar la motivación económica sobre el ilícito y agregó: "Son excelentes personas, de buenas familias”.

Por
Diego Xiccato es uno de los argentinos detenidos por el hurto a Dolphin Mall.

Diego Xiccato es uno de los argentinos detenidos por el hurto a Dolphin Mall.

Redes Sociales

La detención de un grupo de argentinos en un exclusivo centro comercial de Miami, Estados Unidos, bajo la acusación de robo de mercadería de alto valor, adquirió una nueva dimensión con la aparición de la expareja de uno de los implicados. La mujer ofreció su testimonio y salió en defensa de los detenidos.

Te puede interesar:

"No son delincuentes, son una banda de boludos", aseguran familiares y amigos de los argentinos detenidos en Miami

En contacto con el programa Coworking, por Delta 90.3, Giselle, la exmujer de Diego Luis Xiccato intentó refutar la idea de que el robo haya sido motivado por problemas financieros: “Ninguno de ellos tiene necesidad de robar. Son gente que tiene resuelta su vida y sus negocios en Argentina”.

A pesar de la defensa por la solvencia económica del grupo de amigos, la mujer no omitió una crítica sobre el perfil y la edad de los detenidos, y puso el foco en el comportamiento que habrían adoptado. “Son viejos que se hacen los adolescentes”, declaró.

En el plano familiar, Giselle confirmó que tanto su hijo como el resto de las personas cercanas se encuentran bien y que recibieron mucho apoyo. “Todos saben cómo son en su trabajo, con la familia y los amigos. Son excelentes personas, de buenas familias”, mencionó la mujer en referencia al estilo de vida y los vínculos que tienen los argentinos acusados.

Los mendocinos pagaron la fianza: como sigue el proceso judicial en Estados Unidos

El caso de robo se inició el domingo anterior, cuando la Policía de Sweetwater detectó a los argentinos Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas, Juan Pablo Rua y Diego Xiccato en el Dolphin Mall con actitud sospechosa.

Luego de varias denuncias por hurto, los hombres fueron arrestados y acusados formalmente de organizarse para cometer el delito en las tiendas del centro comercial.

Los implicados comparecieron ante la jueza Mindy Glazer en el Tribunal de Circuito 11° de Florida, y lograron la liberación al abonar fianzas que oscilaron entre los u$s4.000 y u$s4.500.

Tras ser liberados, los detenidos salieron de Estados Unidos y emprendieron la vuelta a la provincia de Mendoza, donde tienen previsto reencontrarse con sus familias.

Los cinco argentinos permanecen formalmente ligados al proceso judicial en Miami. La Justicia de Estados Unidos los ha citado para una nueva audiencia que se celebrará a fines de enero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los argentinos pagaron una fianza de 4.500 dólares y seles prohibió acercarse al centro comercial

Fueron liberados bajo fianza los 5 argentinos que fueron detenidos en Miami

El grupo de 5 amigos argentinos detenidos en Miami. 

Quiénes son los cinco argentinos detenidos en Miami

Cinco argentinos detenidos en Estados Unidos. 

Miami: cinco argentinos fueron detenidos acusados de robar en un reconocido shopping

Messi levanta la copa de la Conferencia Este, primero en la historia de Inter Miami.
play

Con una asistencia de Messi, Inter Miami goleó por 5-1 a New York City y está en la final de la MLS

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Sus tres tripulantes resultaron con heridas.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis del excircuito KDT: los tres tripulantes están a salvo

Rating Cero

La conductora dio su versión sobre el incidente en la gala de Gente.

"Eso es falso": Laurita Fernández negó el piropo a Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña

La mediática y el exfutbolista sorprendieron a sus seguidores al compartir un divertido video actuando y cantando.

Video: Wanda Nara y Maxi López alentaron la idea de regresar con una canción de Sebastián Yatra

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

últimas noticias

La conductora dio su versión sobre el incidente en la gala de Gente.

"Eso es falso": Laurita Fernández negó el piropo a Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña

Hace 26 minutos
Sus tres tripulantes resultaron con heridas.

Cayó un helicóptero en una cancha de tenis del excircuito KDT: los tres tripulantes están a salvo

Hace 28 minutos
Otro accidente en las vías del Sarmiento.

Trágico accidente en Floresta: iba en bicicleta con auriculares y no advirtió que venía el tren

Hace 31 minutos
La tensión entre Estados Unidos y Venezuela crecen.

Estados Unidos instó a su ciudadanos que abandonen Venezuela "de inmediato" por el alto riesgo de detenciones

Hace 32 minutos
La víctima recibió un golpe en el pecho y el cuello en una rutina de entrenamiento.

Tragedia en Brasil: murió un hombre aplastado por una barra mientras entrenaba en un gimnasio

Hace 1 hora