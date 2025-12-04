La ex pareja de uno de los implicados en el robo de Miami los criticó: "Se hacen los adolescentes"

La mujer, expareja de uno de los hombres detenidos por el presunto hurto en tiendas de lujo dentro de un shopping en Estados Unidos, generó controversia al desestimar la motivación económica sobre el ilícito y agregó: "Son excelentes personas, de buenas familias”.

Diego Xiccato es uno de los argentinos detenidos por el hurto a Dolphin Mall.

La detención de un grupo de argentinos en un exclusivo centro comercial de Miami, Estados Unidos, bajo la acusación de robo de mercadería de alto valor, adquirió una nueva dimensión con la aparición de la expareja de uno de los implicados. La mujer ofreció su testimonio y salió en defensa de los detenidos .

"No son delincuentes, son una banda de boludos", aseguran familiares y amigos de los argentinos detenidos en Miami

En contacto con el programa Coworking, por Delta 90.3, Giselle, la exmujer de Diego Luis Xiccato intentó refutar la idea de que el robo haya sido motivado por problemas financieros: “ Ninguno de ellos tiene necesidad de robar. Son gente que tiene resuelta su vida y sus negocios en Argentina ”.

A pesar de la defensa por la solvencia económica del grupo de amigos, la mujer no omitió una crítica sobre el perfil y la edad de los detenidos, y puso el foco en el comportamiento que habrían adoptado. “Son viejos que se hacen los adolescentes”, declaró.

En el plano familiar, Giselle confirmó que tanto su hijo como el resto de las personas cercanas se encuentran bien y que recibieron mucho apoyo. “Todos saben cómo son en su trabajo, con la familia y los amigos. Son excelentes personas, de buenas familias” , mencionó la mujer en referencia al estilo de vida y los vínculos que tienen los argentinos acusados.

El caso de robo se inició el domingo anterior, cuando la Policía de Sweetwater detectó a los argentinos Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas, Juan Pablo Rua y Diego Xiccato en el Dolphin Mall con actitud sospechosa.

Luego de varias denuncias por hurto, los hombres fueron arrestados y acusados formalmente de organizarse para cometer el delito en las tiendas del centro comercial.

Los implicados comparecieron ante la jueza Mindy Glazer en el Tribunal de Circuito 11° de Florida, y lograron la liberación al abonar fianzas que oscilaron entre los u$s4.000 y u$s4.500.

Tras ser liberados, los detenidos salieron de Estados Unidos y emprendieron la vuelta a la provincia de Mendoza, donde tienen previsto reencontrarse con sus familias.

Los cinco argentinos permanecen formalmente ligados al proceso judicial en Miami. La Justicia de Estados Unidos los ha citado para una nueva audiencia que se celebrará a fines de enero.