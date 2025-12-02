Violento ataque en Mendoza: ladrones le amputaron cuatro dedos a un hombre para robarle Cuatro jóvenes abordaron a un hombre para intentar robarle en la localidad de Luján de Cuyo y lo amenazaron con un cuchillo. En medio del forcejeo, los delincuentes le cortaron el meñique de la mano derecha y los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda. Por + Seguir en







El hombre fue trasladado al Hospital Central.

Un violento asalto ocurrió en la localidad de Luján de Cuyo, Mendoza, donde un grupo de delincuentes atacó a un hombre de 54 años con un cuchillo y le amputaron cuatro dedos para robarle. La víctima logró escapar, pero se desmayó en plena calle. Los vecinos, al darse cuenta de la situación, llamaron al 911 y fue atendido por una ambulancia.

El hecho ocurrió en la esquina de Brandsen y Costa Flores, donde cuatro adolescentes amenazaron al hombre y, en medio del forcejeo para defenderse , le cortaron el meñique de la mano derecha y los dedos índice, medio y anular de la mano izquierda.

Malherido, la víctima identificada como Hilario Zarate Cruz logró escapar y correr tan solo unos metros antes de desplomarse en el suelo, por la gravedad de las heridas, informaron desde Mendoza Post.

Los vecinos advirtieron la situación, llamaron al 911 y arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Inmediatamente, el hombre fue atendido y trasladado al Hospital Central, donde permaneció internado durante varias horas. Los atacantes se dieron a la fuga y las autoridades investigan las circunstancias del ataque.