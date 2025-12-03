3 de diciembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Las tasas digitales ofrecen mejores resultados para inversiones cortas. Los depósitos a 30 días mantienen ganancias reales frente a la inflación proyectada.

La eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central dio mayor libertad a los bancos para fijar sus intereses.

La eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central dio mayor libertad a los bancos para fijar sus intereses.

  • Los bancos muestran diferencias notorias en las tasas para plazos fijos durante diciembre 2025.
  • La rentabilidad cambia según si la inversión se realiza en sucursal o por canales digitales.
  • La eliminación de la tasa mínima obligatoria impulsó mayor competencia entre entidades.
  • Comparar TNA y TEA resulta clave para estimar el rendimiento real frente a la inflación.

El interés por los plazos fijos volvió a crecer entre quienes buscan una alternativa simple para preservar el valor del dinero en un contexto de tasas variables. Con diciembre en marcha, las entidades financieras ofrecen rendimientos muy distintos entre sí, por lo que resulta necesario revisar cada propuesta antes de decidir dónde depositar los fondos.

El beneficio específico para carnicerías, pollajerías y pescaderías se activará el sábado 20 de diciembre. 
La eliminación de la tasa mínima por parte del Banco Central dio mayor libertad a los bancos para fijar sus intereses, generando una competencia más fuerte entre vías presenciales y virtuales. Esto llevó a que muchos bancos online presenten mejores incentivos para captar depósitos, mientras que las sucursales físicas mantienen tasas más moderadas.

En ese sentido, las tasas nominales y efectivas volvieron a ocupar un rol central para proyectar cuánto puede ganarse en apenas un mes con un monto definido. Esa comparación también permite evaluar si el rendimiento esperado acompaña las previsiones inflacionarias.

Cuánto ganas por depositar $750.000 en un plazo fijo según el banco

Los rendimientos varían según el canal utilizado para constituir el depósito. En una sucursal Banco Nación, los $750.000 colocados por 30 días alcanzan una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%. Con estos valores, los intereses generados ascienden a $12.636,99, por lo que el monto final al vencimiento llega a $762.636,99.

Cuando la inversión se realiza de manera electrónica, el resultado mejora gracias a tasas más altas que incentivan el uso de homebanking y aplicaciones móviles. En este caso, la TNA se eleva al 25,00% y la TEA al 28,08%, lo que permite obtener $15.410,96 en intereses en el mismo plazo. De esta forma, el capital total después de 30 días asciende a $765.410,96.

Estas diferencias muestran que los canales digitales suelen ofrecer mejores condiciones, además de facilitar la operatoria y permitir la reinversión automática de intereses, algo valorado por quienes buscan optimizar su rendimiento sin realizar trámites presenciales.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones inflacionarias del mercado estiman variaciones mensuales moderadas para el cierre de 2025, es por eso que los plazos fijos mantienen un rendimiento atractivo, especialmente aquellos que se constituyen a tasas más elevadas. La relación entre intereses ganados e inflación esperada continúa siendo positiva, lo que permite resguardar el poder adquisitivo del ahorro.

