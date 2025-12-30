Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

La actriz fue atendida en el Hospital de Pilar tras un llamado al 911. Presentaba lesiones y una extrema alteración nerviosa por el ataque.

Romina Gaetani , fue víctima de un episodio de violencia de género , y si bien fue hospitalizada con lesiones y alteración nerviosa, en las últimas horas fue dada de alta . Por el caso denunció a su pareja , el empresario Luis Cavanagh, quien quedó a disposición de la Justicia.

La actriz fue atendida en el Hospital de Pilar durante el domingo a la noche, cuando personal de seguridad de un establecimiento privado solicitó la intervención de las autoridades al observar que una mujer, identificada luego como la artista, se encontraba en un estado de extrema alteración nerviosa tras haber sido atacada.

Según trascendió, Gaetani denunció a su pareja y la causa quedó caratulada como “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”. Además, la Justicia comenzó con las primeras diligencias del caso y se esperan nuevas pruebas mientras el proceso avanza con reserva.

El empresario de 59 años ya fue notificado, y según se supo, la denuncia ya fue realizada y no deberá ser ratificada . Hasta el momento, los elementos ya incorporados en el expediente es el testimonio de la propia víctima y el del personal de vigilancia que intervino en el caso, según detalló TN.

También se hizo una certificación de lesiones: los médicos constataron golpes visibles en los brazos y en la zona de la cadera. En caso que la causa continúe y Cavanagh sea hallado culpable , la pena que podría corresponderle sería de entre seis meses y dos años de prisión, aunque sería en suspenso.

romina gaetani luis cavanagh

Romina Gaetani denunció a Luis Cavanagh por violencia de género

Según el parte policial difundido en el programa LAM, el personal de seguridad manifestó que Gaetani “habría sido agredida por su pareja”. Ante la gravedad de la situación, se dio aviso inmediato al SAME y a los efectivos policiales.

La actriz detalló a los presentes que su pareja “era agresivo por celos”, relato que motivó su traslado al hospital central para recibir asistencia médica y contención psicológica.

La protagonista de Soy Gitano, entre otras tiras argentinas, y Cavanagh se conocieron en 2023 e iniciaron un noviazgo a fines de ese año. El empresario, de perfil bajo y alejado del espectáculo, apareció en varios posteos de momentos románticos realizados por la artista en sus redes sociales, pero ahora ya no están visibles.

D acuerdo con el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), la pareja se había separado hace meses, aunque la actriz nunca confirmó si esa ruptura se debió a otros episodios de violencia de género.