El ostentoso regalo de u$s300 mil que Fernando Burlando le hizo a Barby Franco por Navidad La modelo publicó en sus redes sociales el presente que recibió por parte de su marido en la puerta de su casa y generó cientos de comentarios.







Barby Franco publicó el regalo en sus redes sociales. Redes sociales

Los famosos mostraron sus festejos y looks navideños, pero Barby Franco mostró directamente el regalo que recibió y sorprendió: Fernando Burlando se visitó de Papá Noel y le regaló a ella y la hija que tienen en común, un Tesla Cybertruck, uno de los vehículos eléctricos más exclusivos del mundo.

La modelo lo publicó en sus redes sociales, contó cómo recibió la sorpresa en la puerta de su domicilio y detalló el motivo de por qué es un auto muy difícil de conseguir en el país. “Creo que hay tres en la Argentina, nada más. Pero obvio que yo no me lo podía comprar”, contó.

Regalo Burlando Redes sociales El auto es una pick up eléctrico de diseño futurista que es tendencia en el mercado. El valor del mismo es de u$s300 mil, una cifra que lo hace muy poco accesible para todas las personas. El primero en tenerlo fue el streamer Coscu.