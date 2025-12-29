Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos La exhermanita estuvo internada a raíz de complicaciones por gripe, pero lamentablemente el 25 de diciembre falleció. La noticia lo confirmó su familia a través de un comunicado: “Su autenticidad, fortaleza y espíritu dejaron una huella imborrable”. + Seguir en







Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos Redes Sociales

Gran Hermano está de luto luego que confirmara la muerte de una exparticipante de la última edición en Estados Unidos: Mickey Lee murió el 25 de diciembre a los 35 años tras múltiples paros cardíacos.

La noticia la confirmó la propia familia de la exhermanita quien estuvo internada en un hospital por una emergencia médica, a raíz de complicaciones por gripe. “Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia su fallecimiento en la tarde de Navidad”, escribieron a través de un posteo en la cuenta oficial de Instagram de la mujer, publicada el 26 de diciembre.

“Extendemos nuestra más profunda gratitud a todos los que ofrecieron sus plegarias, amor y apoyo en este tiempo tan duro. La amabilidad de ustedes se sintió y es muy apreciada”, agregaron. Lee formó parte de la última temporada de Big Brother 27, emitido por la cadena de TV local CBS, que comenzó el 10 de julio y finalizó el 28 de septiembre: la hermanita convivió en la casa durante 59 días.

“Mickey conquistó al público de todo el país con su aparición en Gran Hermano, donde su autenticidad, fuerza y espíritu dejaron una huella imborrable tanto en los fans como en sus compañeros de reparto. Será recordada por la alegría que trajo a la vida de tantas personas y por las auténticas conexiones que forjó tanto dentro como fuera de la pantalla”, se lee en el comunicado.

Por último, aseguraron que los detalles sobre los servicios conmemorativos y los preparativos “se compartirán próximamente”. “La luz, el legado y el impacto de Mickey jamás serán olvidados”, concluyeron.