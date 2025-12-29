IR A
IR A

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

La exhermanita estuvo internada a raíz de complicaciones por gripe, pero lamentablemente el 25 de diciembre falleció. La noticia lo confirmó su familia a través de un comunicado: “Su autenticidad, fortaleza y espíritu dejaron una huella imborrable”.

Mickey Lee

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Redes Sociales

Gran Hermano está de luto luego que confirmara la muerte de una exparticipante de la última edición en Estados Unidos: Mickey Lee murió el 25 de diciembre a los 35 años tras múltiples paros cardíacos.

El chef permanece internado tras una descompensación. 
Te puede interesar:

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

La noticia la confirmó la propia familia de la exhermanita quien estuvo internada en un hospital por una emergencia médica, a raíz de complicaciones por gripe. “Con profunda tristeza, la familia de Mickey Lee anuncia su fallecimiento en la tarde de Navidad”, escribieron a través de un posteo en la cuenta oficial de Instagram de la mujer, publicada el 26 de diciembre.

“Extendemos nuestra más profunda gratitud a todos los que ofrecieron sus plegarias, amor y apoyo en este tiempo tan duro. La amabilidad de ustedes se sintió y es muy apreciada”, agregaron. Lee formó parte de la última temporada de Big Brother 27, emitido por la cadena de TV local CBS, que comenzó el 10 de julio y finalizó el 28 de septiembre: la hermanita convivió en la casa durante 59 días.

“Mickey conquistó al público de todo el país con su aparición en Gran Hermano, donde su autenticidad, fuerza y espíritu dejaron una huella imborrable tanto en los fans como en sus compañeros de reparto. Será recordada por la alegría que trajo a la vida de tantas personas y por las auténticas conexiones que forjó tanto dentro como fuera de la pantalla”, se lee en el comunicado.

Por último, aseguraron que los detalles sobre los servicios conmemorativos y los preparativos “se compartirán próximamente”. “La luz, el legado y el impacto de Mickey jamás serán olvidados”, concluyeron.

GH EEUU

Quién era Mickey Lee, la exparticipante de “Gran Hermano” que murió a los 35 años

Mickey Lee nació el 31 de marzo en Jacksonville, Florida, pero estaba radicada en Atlanta, Georgia. El portal de noticias CBS News indicó que trabajaba como curadora de eventos y profesional creativa en el ámbito cultural de Atlanta.

Lee había sido internada por una gripe a principios de diciembre, pero el cuadro se complicó hasta que tuvo severas consecuencias cardiológicas que derivaron en su muerte.

Incluso, en un posteo de GoFundMe que hicieron para recaudar fondos que le sirvieran a su familia, aseguraron que Mickey tenía una “personalidad vibrante, estratégica e inolvidable” con la que “capturó la atención de los fans con su energía, autenticidad y audacia en el juego”.

Noticias relacionadas

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

PH @jc.fotografiaa

Wos cerró el año con un show arrollador en La Plata

últimas noticias

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Hace 11 minutos
Sexto día de paro de la línea 148: reclaman sueldos y aguinaldo atrasado

Sexto día de paro de la línea 148: reclaman sueldos y aguinaldo atrasado

Hace 14 minutos
play

Qué se sabe del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: los escabrosos detalles de la emboscada y su asesinato

Hace 22 minutos
play
Este título se posicionó rápidamente en el tercer puesto de las series más vistas, detrás de Stranger Things 5 y Emily en París 5.

Esta serie documental con historias emocionantes tiene a Jason Momoa como conductor y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Hace 29 minutos
Con este esquema, miles de trabajadores podrán aprovechar los primeros días de enero para realizar mini escapadas y viajes cortos.

Confirmado: será será feriado el viernes 2 de enero y habrá fin de semana extra largo

Hace 42 minutos