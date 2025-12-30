Qué te puede pasar si no tenés la VTV al día y te paran en la ruta en 2026

La Verificación Técnica Vehicular es un requisito obligatorio para transitar por calles y rutas de la Argentina , y su control aumenta durante los meses de mayor circulación, especialmente durante las semanas de vacaciones. En 2026, no contar con la VTV vigente puede generar sanciones económicas importantes y otras consecuencias administrativas.

El trámite tiene como objetivo constatar que los vehículos se encuentren en condiciones adecuadas para circular, reduciendo riesgos viales y fallas mecánicas. Por eso, las autoridades de tránsito lo exigen de manera estricta en operativos realizados tanto en zonas urbanas como en rutas nacionales y provinciales.

Con el inicio de la temporada de verano y el aumento de viajes hacia destinos turísticos, cumplir con este requisito se vuelve clave para evitar demoras y multas durante un control vehicular.

Las consecuencias de circular sin la VTV vigente varían según el lugar donde se realice el control. En la Ciudad de Buenos Aires , si un vehículo es detenido sin haber aprobado la verificación correspondiente, los agentes de tránsito pueden labrar una infracción de 400 Unidades Fijas, lo que equivale a $319.404 a valores de diciembre de 2025. En caso de no contar con la oblea ni con el certificado, la sanción es menor: 100 Unidades Fijas, es decir, $79.851.

Además de llevar la oblea adherida en el parabrisas delantero , es obligatorio portar el comprobante que se entrega luego de haber aprobado la inspección . Ambos elementos pueden ser solicitados en un control. En territorio porteño, esta falta no contempla la retención del vehículo ni de la licencia de conducir.

La situación cambia en la provincia de Buenos Aires, donde los controles suelen ser frecuentes en rutas como la 2, uno de los principales accesos a la Costa Atlántica. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, circular sin la VTV constituye una infracción de $257.000 y la sanción incluye la retención del registro de conducir, lo que puede complicar seriamente la continuidad del viaje.

Mecánico Freepik

En cuanto a la obligación de realizar el trámite, en la Ciudad de Buenos Aires los autos deben someterse a la primera verificación a partir del cuarto año desde el patentamiento o al alcanzar los 60.000 kilómetros. Luego, el control es bianual hasta cumplir ocho años, siempre que no se superen los 80.000 kilómetros, y pasa a ser anual a partir de ese momento.

El mes en el que corresponde hacer la VTV se define por el último número de la patente. Por ejemplo, un dominio terminado en 9 debe realizar el trámite en septiembre. La vigencia de la oblea responde a este mismo criterio, independientemente del mes en que se haya efectuado la inspección.

En la provincia de Buenos Aires, los autos deben realizar la primera verificación a los dos años desde su patentamiento, mientras que las motos quedan alcanzadas por la exigencia al cumplir un año. En este caso, no se establece un kilometraje específico que obligue a adelantar el control antes de ese plazo.