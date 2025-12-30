Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo Crece la expectativa por el cierre de la serie de los hermanos Duffer, luego del avance de lo que será el episodio que revolucionó las redes sociales. + Seguir en







Se termina Stranger Things.

Pasaron diez años del estreno de Stranger Things en Netlflix, el primer gran éxito de la plataforma. Fue en 2016 cuando desapareció Will Byers, un niño del pueblo de Hawkins, que no dejó rastro. El mismo abrió la puerta a una historia imperdible que este 31 de diciembre llega a su fin. A un día del cierre de la historia, se estrenó el tráiler del último capítulo llegó y revolucionó las redes sociales.

La historia retomará los eventos ocurridos en Hawkins, donde se descubre que Will Byers (Noah Schnapp) tiene poderes psíquicos al igual que Eleven (Millie Bobby Brown) y Kali (Linnea Berthelsen).

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler de la final | Netflix A su vez, Max (Sadie Sink) regresa del coma del cual estuvo dos años y Holly (Nell Fisher), la hermana menor de los Wheeler, que desaparece en el primer volumen de la última temporada, debe buscar el camino para volver a su casa y librarse, no solo del Upside Down, sino también de la mente perversa de Vecna (Jamie Campbell Bower).

En el tráiler se puede ver como los tres personajes Will, Eleven y Kali van a pelear para atacar juntos al Upside Down. Pero algo muy particular llamó la atención de los fanáticos: Dustin (Gaten Matarazzo) se lo puede ver gritando en los brazos de un militar, lo que puede significar la muerte de alguien muy importante para él… ¿Steve (Joe Keery)?