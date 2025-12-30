IR A
IR A

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Crece la expectativa por el cierre de la serie de los hermanos Duffer, luego del avance de lo que será el episodio que revolucionó las redes sociales.

Se termina Stranger Things.

Se termina Stranger Things.

Pasaron diez años del estreno de Stranger Things en Netlflix, el primer gran éxito de la plataforma. Fue en 2016 cuando desapareció Will Byers, un niño del pueblo de Hawkins, que no dejó rastro. El mismo abrió la puerta a una historia imperdible que este 31 de diciembre llega a su fin. A un día del cierre de la historia, se estrenó el tráiler del último capítulo llegó y revolucionó las redes sociales.

Una de las series más vistas de la historia del on demand: Stranger Things.
Te puede interesar:

Stranger Things: advierten sobre estafas que prometen ver gratis el final de la serie

La historia retomará los eventos ocurridos en Hawkins, donde se descubre que Will Byers (Noah Schnapp) tiene poderes psíquicos al igual que Eleven (Millie Bobby Brown) y Kali (Linnea Berthelsen).

Embed - Stranger Things 5 | Tráiler de la final | Netflix

A su vez, Max (Sadie Sink) regresa del coma del cual estuvo dos años y Holly (Nell Fisher), la hermana menor de los Wheeler, que desaparece en el primer volumen de la última temporada, debe buscar el camino para volver a su casa y librarse, no solo del Upside Down, sino también de la mente perversa de Vecna (Jamie Campbell Bower).

En el tráiler se puede ver como los tres personajes Will, Eleven y Kali van a pelear para atacar juntos al Upside Down. Pero algo muy particular llamó la atención de los fanáticos: Dustin (Gaten Matarazzo) se lo puede ver gritando en los brazos de un militar, lo que puede significar la muerte de alguien muy importante para él… ¿Steve (Joe Keery)?

Al final del tráiler se confirma que el último episodio saldrá el 31 de diciembre a las 22 horario argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los hermanos Duffer brindaron detalles sobre el final de temporada. 

Stranger Things 5 Volumen 2: ¿Qué personaje va a morir en el final de temporada?

Nancy y Jonathan se separaron en el Upside Down. 

Stranger Things: ¿Nancy se queda con Jonathan o Steve? El dato clave que revelaron los creadores

El elenco de Stranger Things creció mientras grababa las temporadas de la serie. 

El emotivo adiós de los protagonistas de Stranger Things antes del final de la última temporada

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

El chef permanece internado tras una descompensación. 

Se conoció un dato alentador sobre la salud de Christian Petersen: "Franca mejoría"

Suspendieron la boda de la hermana de Lionel Messi tras un grave episodio: qué pasó

Suspendieron la boda de la hermana de Messi tras un grave episodio: qué pasó

últimas noticias

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Hace 29 minutos
Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Hace 37 minutos
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Hace 40 minutos
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Hace 54 minutos
Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Hace 54 minutos