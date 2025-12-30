A horas del final, confirmaron que Stranger Things continúa en 2026

El tan esperando final de Stranger Things se emitirá el 31 de diciembre en Netflix y los fanáticos están a la expectativa, pero ya se confirmó que continuará. Sin embargo, no será una sexta temporada, sino una serie animada que se llamará Relatos del 85 y llegará a las pantallas en 2026.
La serie nueva se desarrollará en el entorno de Hawkins, Indiana, y será un spin-off. Tendrá la producción de Eric Robles e incluirá a reconocidos actores para poner la voz como lo son Brooklyn Davey Norstedt, quien interpreta a Eleven, y Jolie Hoang-Rappaport, quien actúa de Max.
En esta nueva versión se destaca la libertad creativa con la ventaja de poder jugar más con los efectos, ya que es animada. La propuesta audiovisual puede ser más llamativa, puesto que, la ficción real no lo permite.
Habrá también nuevas criaturas del Upside Down y habrá giros inesperados que revelarán secretos que no se cuentan en la serie original que tiene cinco temporadas. También, aprovecharán para demostrar una nueva dimensión de las personalidades de los personajes.
Los creadores confirmaron que se utilizará una tecnología de animación 3D por computadora que destaca el carácter de la estética de la época. E incluso, explicaron que rinde tributo al legado de Dungeons & Dragons que inspiró a la versión original.