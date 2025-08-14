14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fernando Burlando, tras la condena al ex de Julieta Prandi: "La Justicia rápida ayuda a que menos mujeres sufran violencia"

El abogado de la modelo y conductora destacó la celeridad con la que se resolvió el caso contra Claudio Contardi. "Cuando la Justicia hace las cosas bien hay que remarcarlo", destacó.

Por

Fernando Burlando destacó la importancia del rol de la Justicia en los casos de violencia de género.

C5N
La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado
Te puede interesar:

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

El letrado planteó en diálogo con Juan Amorín y Valentina Caff en La Mañana, por C5N, que "llegar a esta instancia con un fallo condenatorio es una satisfacción desde el punto de vista profesional". "Seguramente Julieta, que ayer ingresó al recinto del tribunal después de haberse leído el veredicto, seguramente quería verle la cara a Contardi. Lamentablemente, la tolerancia a veces se termina", señaló.

"En estos vínculos donde existe la violencia, hay momentos de felicidad, aunque ustedes no lo crean. Hay momentos de alegría y Contardi ni siquiera pudo probar eso. Los testigos dijeron que todo esto realmente era un calvario. Tranquilamente pudo haber presentado un testigo que dijera, 'Mira, yo vi cuando la acariciaba, vi cuando discutimos', pero nada. La violencia pasa por distintos matices. Acá Contardi no pudo probar ningún matiz, solamente la maldad", planteó.

"Cuando uno piensa en la Justicia no tenemos realmente una buena sensación, un buen panorama, pasaron cosas realmente muy feas. Cuando la Justicia hace las cosas bien hay que remarcarlo. Es un buen ejemplo que tiene que ver con tratar de abrazar a todas que esas personas que sufren el calvario que sufrió Julieta. Las definiciones rápidas ayudan a que menos mujeres estén bajo este panorama", aseguró,

"Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años", comenzó a relatar.

Julieta prandi

Luego habló del padecimiento que sufrió al exponerse a denunciar: "Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados. A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia".

Entre otras de las líneas que escribió en su posteo, acompañado del video de la sentencia, agregó: "Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Jugar, moverse y compartir tiempo libre con otros es fundamental en la infancia.

Día del Niño: qué hacen los chicos en su tiempo libre y cómo cambiaron las tendencias

play

Video: motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía durante un intento de robo en Laferrere

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, aseguró que hubo un sabotaje en el caso del fentanilo contaminado.
play

La teoría del dueño de HLB Pharma sobre la contaminación del fentanilo: habló de un sabotaje

La jueza Martina Forns tomó la determinación.. 

Nuevo revés judicial para el Gobierno: suspenden DNU que habilita cortar el agua por falta de pago

Condena histórica en Formosa por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

Condena histórica en Formosa por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

Rating Cero

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

La serie de Netflix que está llamando la atención de todos.
play

Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están en pareja desde hace cinco años.

Emanuel Ortega explotó contra el biógrafo de Milei, quien cuestionó la condena contra Contardi

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo.

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo: "Steven Tyler no quiere salir de gira"

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

últimas noticias

Wilsterman perdió por 3 a 0 contra San Antonio Bulo Bulo, por la fecha 17 del torneo boliviano.

Un exjugador de Boca volvió del retiro y duró pocos minutos en cancha: fue expulsado por una dura patada

Hace 25 minutos
El discurso de Milei cerrará el acto en La Plata.

Con Milei a la cabeza, LLA se lanza en la Provincia de manera oficial

Hace 42 minutos
Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Hace 1 hora
La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Hace 1 hora
Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Hace 1 hora