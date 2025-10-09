9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

El conmovedor gesto de Nacho Russo tras el fallecimiento de su papá

El delantero de Tigre se mostró consternado en el velatorio de su padre, Miguel Ángel Russo, y tomó una fuerte decisión de cara al próximo partido de su equipo frente a Newell's por el Torneo Clausura.

Por
El delantero

El delantero, de 24 años, juega en Tigre, a préstamo.

La familia del entrenador será parte del homenaje.
Te puede interesar:

Parte de las cenizas de Russo serán arrojadas en el Gigante de Arroyito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/catigreoficial/status/1976269086125691266?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976269086125691266%7Ctwgr%5Ec1be0067bcbd61345c1ae08b56e353dda28f5544%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Ffutbolargentino%2Fla-impactante-decision-de-nacho-russo-de-cara-al-partido-entre-tigre-y-newells-tras-la-muerte-de-su-padre&partner=&hide_thread=false

El jugador de 24 años decidió viajar este viernes a la mañana a Rosario, para unirse al plantel del equipo de Victoria y estar a disposición para el partido de la fecha 12 del Torneo Clausura frente a Newell's. El delantero, que se encuentra a préstamo, habló con el entrenador Diego Davobe y le comunicó su deseo de estar presente en el próximo encuentro.

En principio, el DT había decidido darle su espacio y no convocarlo tras la dura noticia de la muerte de Miguel Russo. Sin embargo, el hijo del exentrenador de Boca confesó: “Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, afirmó el delantero en una entrevista en La Red de Rosario.

nacho russo tige
El hijo de Miguelo tiene 24 años.

El hijo de Miguelo tiene 24 años.

Nacho Russo inició su carrera en Gimnasia y Esgrima de Rosario y luego en ADIUR, donde potenció su formación antes de sumarse en 2016 a las Inferiores de Rosario Central, club en el que debutó en Primera el 4 de diciembre de 2020 frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional. Tras sumar pocos minutos en el Canalla, pasó a préstamo por Chacarita Juniors en 2022 y por Patronato, con el que disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca. En 2024 fue cedido a Instituto de Córdoba y en 2025 llegó a Tigre, donde, bajo la conducción de Diego Dabove, alternó titularidad y banco pero se consolidó como pieza clave, con nueve goles en 32 partidos.

La próxima fecha de la Liga Profesional será una jornada de sentidos homenajes tras el fallecimiento de Russo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso realizar un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo.

russo hijo decision
Ignacio y Miguel, inseparables.

Ignacio y Miguel, inseparables.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Brito le dio el último adiós a Miguel Ángel Russo.

Jorge Brito asistió a la Bombonera para dar el último adiós a Miguel Ángel Russo

Lionel Scaloni tuvo conmovedoras palabras para Miguel Ángel Russo.

Scaloni se lamentó por la muerte de Russo: "Estamos en shock, deja una huella imborrable"

Qué jugador sueña con volver al fútbol pero aún no lo consigue.

Estuvo en Boca, fue campeón y ahora no encuentra trabajo: el drama que está viviendo

Lionel Messi y Miguel Ángel Russo.

El emotivo mensaje de Messi por la muerte de Russo: "Mi más sentido pésame"

Riquelme y el plantel de Boca despidieron a Miguel Ángel Russo.

Video: así llegó Riquelme junto al plantel de Boca a despedir a Russo

El hincha se acercó a la Bombonera con la remera de River. 

El dolor de un hincha de River que fue al velorio de Russo: "Vengo a saludar a un tipo del fútbol"

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.
play

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

El conductor reflexionó sobre las pérdidas personales y su carrera profesional. 

Hernán Drago habló del mal momento que atraviesa: "Tuvimos una..."

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

play
Charly García y Sting son amigos desde 1988, cuando compartieron escenario durante la gira mundial de Amnistía Internacional.

"In The City": cómo es el nuevo tema que Charly García hizo junto a Sting

Hace 36 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Plan de paz en Gaza: Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

Hace 1 hora
Un parricidio que conmocionó al partido de Malvinas Argentinas.

Horror en Malvinas Argentinas: discutió con su padre por cigarrillos y lo mató martillazos

Hace 1 hora
Electrolux representa uno de los ejes industriales del país en lo que respecta a la línea blanca nacional.

Una importante empresa de electrodomésticos suspendió a 400 trabajadores

Hace 1 hora
play
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

Hace 2 horas