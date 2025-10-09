El conmovedor gesto de Nacho Russo tras el fallecimiento de su papá

El delantero de Tigre se mostró consternado en el velatorio de su padre, Miguel Ángel Russo, y tomó una fuerte decisión de cara al próximo partido de su equipo frente a Newell's por el Torneo Clausura.

El dolor de Ignacio Russo, hijo del entrenador Miguel Ángel Russo , fallecido a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer es inmenso . Tras una conmovedora despedida a su papá, en el velatorio en La Bombonera, el delantero de Tigre tomó una drástica decisión en cuanto al futuro con su equipo.

Plantel, cuerpo técnico y staff del Club Atlético Tigre realizaron un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Russo. Un símbolo de nuestro fútbol, que deja una huella imborrable en la historia del deporte argentino. 1956 - pic.twitter.com/dc6x2jQLZS

El jugador de 24 años decidió viajar este viernes a la mañana a Rosario, para unirse al plantel del equipo de Victoria y estar a disposición para el partido de la fecha 12 del Torneo Clausura frente a Newell's . El delantero, que se encuentra a préstamo, habló con el entrenador Diego Davobe y le comunicó su deseo de estar presente en el próximo encuentro.

En principio, el DT había decidido darle su espacio y no convocarlo tras la dura noticia de la muerte de Miguel Russo. Sin embargo, el hijo del exentrenador de Boca confesó: “Voy a jugar mañana, él hubiese querido eso. Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo para allá”, afirmó el delantero en una entrevista en La Red de Rosario.

Nacho Russo inició su carrera en Gimnasia y Esgrima de Rosario y luego en ADIUR, donde potenció su formación antes de sumarse en 2016 a las Inferiores de Rosario Central, club en el que debutó en Primera el 4 de diciembre de 2020 frente a Banfield por la Copa de la Liga Profesional. Tras sumar pocos minutos en el Canalla, pasó a préstamo por Chacarita Juniors en 2022 y por Patronato, con el que disputó la final de la Supercopa Argentina 2022 ante Boca. En 2024 fue cedido a Instituto de Córdoba y en 2025 llegó a Tigre, donde, bajo la conducción de Diego Dabove, alternó titularidad y banco pero se consolidó como pieza clave, con nueve goles en 32 partidos.

La próxima fecha de la Liga Profesional será una jornada de sentidos homenajes tras el fallecimiento de Russo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso realizar un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana y hasta el domingo 12 de octubre próximo.