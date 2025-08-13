Condenaron al exmarido de Julieta Prandi: con quiénes compartiría la cárcel

13 de agosto de 2025 Inicio
Claudio Contardi recibió una pena de 19 años de prisión por abuso sexual agravado tras la denuncia de la conductora. Fue detenido inmediatamente por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

Claudio Contardi fue condenado por la Justicia.

Claudio Contardi fue condenado por la Justicia.

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

Tras el fallo judicial, Contardi fue trasladado hacia la Alcaidía Departamental de Campaña y transcurría la noche en la DDI de Zárate-Campana. Se espera que este jueves sea examinado por un médico legista y luego, en caso de que haya capacidad, las autoridades lo transportarían hacia un pabellón para violadores de la Unidad Penitenciaria N°41.

Claudio Contardi preso 13-08-25
Claudio Contardi fue detenido inmediatamente.

Claudio Contardi fue detenido inmediatamente.

Se trata del mismo lugar en el que se encuentra alojado el padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por el abuso sexual de menores, además del femicida Fernando Farré, quien asesinó de 66 puñaladas a Claudia Schaefer en el vestidor de una casa del country Martindale de Pilar

La resolución de la condena contra Contardi fue breve y prácticamente a puertas cerradas. Prandi se enteró del fallo en una sala contigua debido a la orden de restricción y, según trascendió, hubo festejos porque el Tribunal dictó una sentencia cercana a lo que había pedido la Fiscalía, que eran 20 años. De acuerdo con imágenes de TN, la conductora no presenció la lectura de la sentencia y se abrazó con Fernando Burlando y su equipo de abogados.

La reacción de Julieta Prandi tras conocer la condena contra Claudio Contardi

Abrazo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega 13-08-25
La artista se abraz&oacute; con su pareja, Emanuel Ortega.

La artista se abrazó con su pareja, Emanuel Ortega.

Casi seis años después de la primera denuncia ante la Justicia y luego de tres audiencias en las que brindó su testimonio, este miércoles Julieta Prandi escuchó el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana que condenó a su exesposo Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género.

La resolución fue prácticamente a puertas cerradas. Debido a la orden de restricción que pesa sobre el empresario, Prandi no estuvo presente al momento del fallo. Se enteró al llegar acompañada por su familia, amigos y psicóloga; su pareja, Emanuel Ortega, y su equipo de abogados, encabezado por Fernando Burlando.

La sensación de alivio fue inmediata. En imágenes que trascendieron desde el interior del Tribunal, se pudo ver a la modelo profundamente conmovida: abrazó a las personas que la acompañaban y luego se quedó en los brazos de Ortega, que la contuvo y consoló durante algunos minutos.

En paralelo, Contardi quedó detenido y lo retiraron, esposado, por una puerta posterior. Federico Fahsbender informó en La Mañana por C5N que el empresario será trasladado a la alcaidía departamental de Campana para luego esperar cupo en un penal, que será definido por el Servicio Penitenciario.

Acompañada por Ortega, Prandi salió del edificio en medio de un tumulto de periodistas. Según trascendió, la conductora se demoró porque se descompensó y tuvo que ser atendida por uno de los médicos presentes en la audiencia.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

