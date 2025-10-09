9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple narcofemicidio en Florencio Varela: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén"

Florencia Ibáñez volvió a declarar ante la Justicia y apuntó contra su pareja, Alex Roger Ydone Castillo, alias “Diego”, señalado como el dueño de la droga y uno de los principales responsables del triple crimen. La causa ya tiene cuatro prófugos con pedido de captura nacional e internacional.

Por

Triple narcofemicidio en Florencio Varela: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén"

El caso del triple narcofemicidio de Florencio Varela sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración indagatoria de Florencia Ibáñez (30), sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro (41). La joven presentó un escrito y respondió preguntas ante la Justicia, donde amplió su versión sobre los hechos y ratificó la participación de su pareja, Alex Roger Ydone Castillo, alias “Diego”, quien permanece prófugo y con pedido de captura internacional.

Te puede interesar:

Triple femicidio en Florencio Varela: así ingresó Pequeño J a la Argentina desde Uruguay

Según reconstruyó Ibáñez, Alex era el dueño de la droga que desató la masacre. Habló de 300 kilos robados, y no de 30 como había declarado inicialmente Celeste, otra de las imputadas.

En su relato, aseguró que fue con su pareja hasta el lugar porque “iban a apretar a unas personas” para que confesaran quiénes habían robado la mercadería y dónde la escondían. Además afirmó que no sabía que los planes eran asesinar a las chicas.

De acuerdo con la investigación, Ibáñez habría permanecido dentro del auto durante el ataque, aunque su rol todavía se encuentra bajo análisis judicial. Los fiscales intentan determinar si actuó como partícipe necesaria o si tuvo conocimiento previo del plan.

La organización detrás del hecho, identificada como “La Nueva Jerusalén”, estaría encabezada por Manuel Valverde, alias “El Abuelo”, señalado como el jefe máximo de la banda. Junto a él, los investigadores ubican en la cúpula a Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco David”, y un cuarto hombre identificado como Luis, hermano de Valverde y alto mando dentro de la estructura.

Hasta el momento, los cuatro permanecen prófugos, con pedidos de captura nacional e internacional. La Justicia mantiene bajo reserva gran parte del expediente, mientras avanza en la búsqueda de los responsables y en la reconstrucción del móvil del triple crimen, que se habría originado por una disputa vinculada al robo de una importante cantidad de cocaína.

El caso, que conmocionó a Florencio Varela y expuso la red criminal que operaba en la zona sur del conurbano, continúa bajo investigación en el fuero federal. Con la declaración de Ibáñez y el nuevo pedido de captura internacional, los investigadores creen estar un paso más cerca de cerrar el círculo sobre una trama de narcotráfico, traiciones y venganza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocido como Alex se encuentra con pedido de captura internacional por el triple femicidio. 

Quién es Alex Roger Ydone Castillo, el nuevo sospechoso por el triple femicidio en Florencio Varela

play

Triple femicidio en Florencio Varela: pedido de captura internacional para dos prófugos peruanos

Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25 vivían en el barrio Thompson.

Investigan un doble femicidio en Bahía Blanca: madre e hija fueron encontradas calcinadas en su casa

play

Triple femicidio de Florencio Varela: investigan la hipótesis de que la droga que robaron era de Víctor Sotacuro

El menor recibió un disparo en medio de un intento de robo.

Crimen de Bastián: condenaron a 21 años de prisión al expolicía que mató al niño

brutal asalto: un motochorro arrastro a una monja por la calle y la dejo inconsciente

Brutal asalto: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Rating Cero

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
play

Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 15 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 20 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 22 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 23 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 24 minutos