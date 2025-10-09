Triple narcofemicidio en Florencio Varela: piden captura internacional para "Alex", un de los jefes de la banda "La Nueva Jerusalén" Florencia Ibáñez volvió a declarar ante la Justicia y apuntó contra su pareja, Alex Roger Ydone Castillo, alias “Diego”, señalado como el dueño de la droga y uno de los principales responsables del triple crimen. La causa ya tiene cuatro prófugos con pedido de captura nacional e internacional. Por







El caso del triple narcofemicidio de Florencio Varela sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración indagatoria de Florencia Ibáñez (30), sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro (41). La joven presentó un escrito y respondió preguntas ante la Justicia, donde amplió su versión sobre los hechos y ratificó la participación de su pareja, Alex Roger Ydone Castillo, alias “Diego”, quien permanece prófugo y con pedido de captura internacional.

Según reconstruyó Ibáñez, Alex era el dueño de la droga que desató la masacre. Habló de 300 kilos robados, y no de 30 como había declarado inicialmente Celeste, otra de las imputadas.

En su relato, aseguró que fue con su pareja hasta el lugar porque “iban a apretar a unas personas” para que confesaran quiénes habían robado la mercadería y dónde la escondían. Además afirmó que no sabía que los planes eran asesinar a las chicas.

De acuerdo con la investigación, Ibáñez habría permanecido dentro del auto durante el ataque, aunque su rol todavía se encuentra bajo análisis judicial. Los fiscales intentan determinar si actuó como partícipe necesaria o si tuvo conocimiento previo del plan.

La organización detrás del hecho, identificada como “La Nueva Jerusalén”, estaría encabezada por Manuel Valverde, alias “El Abuelo”, señalado como el jefe máximo de la banda. Junto a él, los investigadores ubican en la cúpula a Alex Roger Ydone Castillo, David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco David”, y un cuarto hombre identificado como Luis, hermano de Valverde y alto mando dentro de la estructura.

Hasta el momento, los cuatro permanecen prófugos, con pedidos de captura nacional e internacional. La Justicia mantiene bajo reserva gran parte del expediente, mientras avanza en la búsqueda de los responsables y en la reconstrucción del móvil del triple crimen, que se habría originado por una disputa vinculada al robo de una importante cantidad de cocaína. El caso, que conmocionó a Florencio Varela y expuso la red criminal que operaba en la zona sur del conurbano, continúa bajo investigación en el fuero federal. Con la declaración de Ibáñez y el nuevo pedido de captura internacional, los investigadores creen estar un paso más cerca de cerrar el círculo sobre una trama de narcotráfico, traiciones y venganza.