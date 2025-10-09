9 de octubre de 2025 Inicio
Se cumplen cinco años del primer acto de Javier Milei: con barbijo, megáfono y acompañado por José Luis Espert

Fue el 9 de octubre de 2020, en plena pandemia de Covid-19. Habló para unas 40 personas en una plaza de Lomas de Zamora, la misma ciudad de la que cinco años después tuvieron que escapar en medio de agresiones e insultos de los vecinos.

Milei y Espert en el acto del 9 de octubre de 2020 en Lomas de Zamora.

A fines de septiembre de 2020, Javier Milei anunció en un vivo de Instagram que comenzaría a militar en política junto a José Luis Espert, quien ya había tenido su experiencia como candidato presidencial en 2019. A los pocos días, tuvo su primer acto político.

Con barbijo y megáfono en mano, Milei pronunció un breve discurso al pie de un monumento al Libertador General José de San Martín. "Estamos en una gesta histórica. Como decía José Luis (Espert), el año pasado marcamos un antes y un después para terminar de una vez por todas con esta decadencia. Ya empezamos a pegar la vuelta", arrancó diciendo Milei.

"Les pido que nos acompañen en esta aventura de volver a hacer grande la Argentina. Volvamos a ser grandes, volvamos a ser un país desarrollado, volvamos a ser los mejores. ¡Viva la libertad, carajo!", agregó el referente libertario en aquel acto iniciático.

