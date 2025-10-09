9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Cáncer de colon: revelaron cuál es el síntoma en adultos jóvenes que suele subestimarse

Un estudio del Colegio Americano de Cirujanos alertó sobre el incremento de esta enfermedad en hombres menores de 50 años.

Por
El cáncer de colon es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del colon.

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del colon.

Redes Sociales

El sangrado rectal es una alerta temprana del cáncer de colon entre los adultos más jóvenes, según un estudio reciente. Se trata de una enfermedad en la que las células del intestino grueso o el recto comienzan a multiplicarse sin control, a menudo a partir de un pólipo que puede tardar años en volverse maligno.

Las investigaciones de Ochoa dieron inicio a los torneos nacionales de homenaje a los rugbiers desaparecidos.
Te puede interesar:

Memoria activa: comienza el X Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos

Ese sangrado aumentó más de ocho veces las probabilidades de un diagnóstico de este tipo de cáncer entre las personas menores de 50 años, de acuerdo con las conclusiones de la reunión anual del Colegio Americano de Cirujanos en Chicago.

En comparación, los antecedentes familiares de cáncer de colon se vincularon con un aumento de apenas el doble en el riesgo, aseguran los investigadores. Alrededor del 70% de los pacientes diagnosticados no tenían antecedentes familiares de cáncer de colon, según el portal HealthDay.

La investigadora principal Sandra Kavalukas, cirujana colorrectal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Louisville, en Kentucky, destacó: "Muchos de los cánceres colorrectales de inicio temprano que veo no tienen antecedentes familiares".

"Esta investigación respalda la pregunta de quién justifica o no una colonoscopia: si tiene una persona menor de la edad de las pruebas de detección con sangrado rectal, debe considerar seriamente una colonoscopia", detalló en un comunicado de prensa.

Pólipos en el colon

Que detectó el estudio sobre el sangrado rectal

En el estudio, los investigadores observaron a 443 pacientes menores de 50 años que se sometieron a una colonoscopia en el Sistema de Salud de la Universidad de Louisville entre 2021 y 2023. De ellos, el 44% fueron diagnosticados con cáncer de colon temprano.

  • Casi 9 de cada 10 de los pacientes (un 88 por ciento) diagnosticados con cáncer de colon se sometieron a una colonoscopia debido a síntomas como el sangrado, dijeron los investigadores.
  • En comparación, solo un poco más de la mitad (un 55 por ciento) de los que se encontraron libres de cáncer fueron llevados a la colonoscopia por los síntomas, mostraron los resultados.
  • Solo el 13% de los casos de cáncer de colon tenían marcadores asociados con un mayor riesgo genético de cáncer de colon.

Los resultados también mostraron que los pacientes diagnosticados con cáncer de colon temprano tenían casi el doble de probabilidades de ser exfumadores, según la web de noticias de salud y estilo de vida.

Los investigadores esperan que los médicos usen estos resultados para ayudar a guiar a los adultos más jóvenes en riesgo hacia una colonoscopia. "Si tienen 35 años y llegan con dolor rectal, probablemente no necesiten una colonoscopia. Pero si llegan con una queja de sangrado, tienen 8.5 veces más probabilidades de tener un cáncer colorrectal", remarcó Kavalukas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con esta medida se propone recomponer sueldos del sector actualizando los ingresos conforme a la inflación. Se exige restituir los fondos recortados y cumplir con la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Media sanción para la emergencia en ciencia y tecnología: "No queremos ser la última generación de científicos"

Se puede mirar en vivo entre el 6 y 10 de octubre por YouTube.
play

Nuevo streaming del Conicet: lograron extraer la parte del pie de un dinosaurio

Este depredador habría alcanzado los 6 metros de longitud.

Así era Vitosaura, el dinosaurio carnívoro de seis metros descubierto en La Rioja

El Gobierno acelera la privatización de Nucleoeléctrica, limitando la soberanía y autonomía de Argentina

Del superávit a la privatización: qué pasará con Nucleoeléctrica Argentina

La científica fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU.

Murió Jane Goodall, quien dedicó su vida al estudio del los chimpancés y el cuidado del ambiente

La disputa involucró a alumnos de la Escuela de Comercio Martín Zapata y del colegio provincial Adolfo Pérez Esquivel.

Brutal pelea entre dos colegios secundarios deja un alumno en terapia intensiva

Rating Cero

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
play

Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 29 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 34 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 36 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 37 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 38 minutos