La modelo se descargó en su cuenta de Instagram después de que su exesposo fuera sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género.

Julieta Prandi realizó el primer posteo luego de que detuvieran a su exmarido, Claudio Contardi, por abuso sexual agravado y violencia de género. En líneas muy profundas, resumió: "Ya no soy tu presa".

"Me costaba tanto imaginarme el final del túnel. Desde aquella primera vez que me animé a denunciar y me senté a declarar frente a una máquina de escribir los detalles inenarrables a los que era sometida en mi propia casa hasta el día de hoy, pasaron cinco años", comenzó a relatar.

Luego habló del padecimiento que sufrió al exponerse a denunciar: "Es muy alto el precio… El dolor, el asco, el escarnio, la mirada ajena, las opiniones de los ignorantes, las apelaciones infinitas, y mi cuerpo y mente, destrozados . A eso, justamente a eso, es a lo que nos someten en búsqueda de justicia".

Entre otras de las líneas que escribió en su posteo, acompañado del video de la sentencia, agregó: "Esto es por mí y por todas aquellas víctimas de violencia de género que aún siguen presas, por aquellas que lograron salir pero no obtuvieron justicia y por las miles que no tuvieron vida para contarlo porque las mataron. Por todas".

La Justicia condenó a Claudio Contardi , exesposo de Julieta Prandi , a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género. Tras el fallo, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana lo detuvo de forma inmediata.

Tras el fallo judicial, Contardi fue trasladado hacia la Alcaidía Departamental de Campaña y transcurría la noche en la DDI de Zárate-Campana. Se espera que este jueves sea examinado por un médico legista y luego, en caso de que haya capacidad, las autoridades lo transportarían hacia un pabellón para violadores de la Unidad Penitenciaria N°41.

Claudio Contardi preso 13-08-25 X @mauroszeta

Se trata del mismo lugar en el que se encuentra alojado el padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de prisión por el abuso sexual de menores, además del femicida Fernando Farré, quien asesinó de 66 puñaladas a Claudia Schaefer en el vestidor de una casa del country Martindale de Pilar

La resolución de la condena contra Contardi fue breve y prácticamente a puertas cerradas. Prandi se enteró del fallo en una sala contigua debido a la orden de restricción y, según trascendió, hubo festejos porque el Tribunal dictó una sentencia cercana a lo que había pedido la Fiscalía, que eran 20 años. De acuerdo con imágenes de TN, la conductora no presenció la lectura de la sentencia y se abrazó con Fernando Burlando y su equipo de abogados.