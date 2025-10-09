Brutal pelea entre dos colegios secundarios deja un alumno en terapia intensiva

El padre del chico informó que "le pegaron un piedrazo en la cabeza y tiene una fractura del parietal". Hay al menos otros tres heridos. La riña ocurrió el miércoles en las inmediaciones del Parque Ecológico.

Una violenta pelea entre estudiantes de dos colegios secundarios de la ciudad de Mendoza terminó con un alumno internado en terapia intensiva por un traumatismo de cráneo y al menos otros tres heridos . El enfrentamiento, ocurrido el miércoles a plena luz del día, movilizó a las autoridades escolares y policiales, quienes ahora buscan determinar las c ausas exactas y las responsabilidades en la riña.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 13 en las inmediaciones del Parque Ecológico de Mendoza . La disputa involucró a alumnos de la Escuela de Comercio Martín Zapata , que depende de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) , y del colegio provincial Adolfo Pérez Esquivel .

Según la reconstrucción inicial de los hechos, el origen de la confrontación se remonta al martes, tras un altercado previo que, según testimonios de familiares, habría estado motivado “por una chica” . Si bien ese día las agresiones físicas se limitaron a la salida de la escuela, el conflicto escaló rápidamente a través de amenazas y agravios difundidos en las redes sociales .

El enfrentamiento del miércoles fue una emboscada planificada . Una madre testigo de los incidentes narró que el grupo agresor regresó y esperó a los estudiantes en el parque. “Ayer volvieron en grupo y atacaron en el parque a todos los que salían con el uniforme”, afirmó. Los reportes de otros alumnos recabados por la prensa sugieren que las redes sociales fueron utilizadas incluso para convocar a jóvenes de otros establecimientos a sumarse a los ataques.

Las imágenes que se viralizaron posteriormente muestran a dos grupos bastante nutridos de estudiantes en una pelea brutal, con golpes de puño, patadas y golpizas a quienes ya se encontraban indefensos en el piso . Uno de los padres involucrados agregó que "a algunos de los chicos les robaron los celulares” .

El saldo oficial de la jornada violenta es de al menos tres heridos leves con cortes, uno de los cuales también sufrió el robo de su teléfono móvil. Sin embargo, el caso más grave es el de un estudiante que fue hospitalizado con un traumatismo de cráneo en el Hospital Español de Mendoza. Su padre relató la dramática circunstancia: "Le pegaron un piedrazo en la cabeza y tiene una fractura del parietal. Tuvo una hemorragia y por eso quedó en terapia toda la noche pero por control“.

El nosocomio emitió un comunicado oficial sobre el estado del paciente, señalando que “el paciente fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico y actualmente continúa en observación. Se encuentra lúcido y su estado general es estable. Permanecerá internado bajo la tutela y acompañamiento constante de sus padres, quienes están al tanto de su evolución”. El hospital agregó que se esperaba su traslado a una habitación para continuar la recuperación este mismo jueves al mediodía.

Las autoridades educativas iniciaron las acciones correspondientes. La Dirección General de Escuelas confirmó que la información es aún parcial y adelantó que “se van a considerar posibles sanciones, y también acciones con la otra escuela, que es de la Universidad Nacional de Cuyo”. Por su parte, la UNCuyo informó que está recabando datos para establecer responsabilidades y definir las medidas para evitar nuevas situaciones de violencia en el ámbito escolar.