IR A
IR A

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

El conductor le puso punto final a su vida laboral en el canal y no estará más al frente del programa luego de 20 temporadas.

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Captura El Nueve
El futuro de Beto Casella en Bendita es una gran incógnita.
Te puede interesar:

El Nueve rompió el silencio sobre Beto Casella: "Se debería formalizar la situación"

A través de su cuenta de X, el periodista Ángel De Brito se encargó de revelar la noticia: "El pase de Beto Casella y todo su equipo (para América), es prácticamente un hecho". Al tener en cuenta que él trabaja al frente de LAM, programa de chimentos de este canal, es evidente que la información es de primera mano.

"La única duda es Edith Hermida que podría quedarse en El Nueve conduciendo el nuevo Bendita. Beto debutaría en febrero, después de LAM", concluyó De Brito. Así, dejó en claro que el conductor cambiará de medio luego de muchos años y dejará su icónico programa en el pasado, ya que no puede llevárselo porque pertenece al medio.

Beto Casella se va de El Nueve
Beto Casella dejará Bendita tras 20 temporadas.

Beto Casella dejará Bendita tras 20 temporadas.

A la espera del comunicado oficial, lo cierto es que ahora ya parece estar todo definido y Beto Casella lanzó el portazo definitivo para irse de El Nueve. También se deberá esperar para conocer cuál será el rol del conductor en América TV, canal que está decidido a ir contra el segundo puesto de El Trece en el rating.

Tensa situación en Bendita por los rumores: "Voy atrás de la plata..."

Las negociaciones del conductor Beto Casella para irse de El Nueve provocaron un fuerte escándalo en los integrantes del programa televisivo Bendita, ya que los panelistas quedarían en un limbo a la espera de conocer cuáles serán sus nuevos roles o si se quedarán sin trabajo.

Beto Casella Bendita
Bendita tiene todos los boletos para terminar luego de 20 temporadas.

Bendita tiene todos los boletos para terminar luego de 20 temporadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Beto Casella parece decidido a dejar Bendita﻿ luego de muchos años.

El Nueve eligió al reemplazo para Beto Casella: su salida de Bendita es un hecho

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 16 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 21 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 23 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 24 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 25 minutos