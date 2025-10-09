Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026 El conductor le puso punto final a su vida laboral en el canal y no estará más al frente del programa luego de 20 temporadas.







Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿. Captura El Nueve

El conductor Beto Casella renunció al programa Bendita y se va de El Nueve, una noticia que podría complicar el futuro del canal en materia de rating y que cambiará para siempre el ciclo de 20 temporadas , ya que él era el gran responsable de su éxito.

A través de su cuenta de X, el periodista Ángel De Brito se encargó de revelar la noticia: "El pase de Beto Casella y todo su equipo (para América), es prácticamente un hecho". Al tener en cuenta que él trabaja al frente de LAM, programa de chimentos de este canal, es evidente que la información es de primera mano.

"La única duda es Edith Hermida que podría quedarse en El Nueve conduciendo el nuevo Bendita. Beto debutaría en febrero, después de LAM", concluyó De Brito. Así, dejó en claro que el conductor cambiará de medio luego de muchos años y dejará su icónico programa en el pasado, ya que no puede llevárselo porque pertenece al medio.

Beto Casella se va de El Nueve Beto Casella dejará Bendita tras 20 temporadas. Captura X

A la espera del comunicado oficial, lo cierto es que ahora ya parece estar todo definido y Beto Casella lanzó el portazo definitivo para irse de El Nueve. También se deberá esperar para conocer cuál será el rol del conductor en América TV, canal que está decidido a ir contra el segundo puesto de El Trece en el rating.